Вторник, 21 Ноября 2023 10:35

АрмИнфо. Возможности активизации сотрудничества между армянскими и казахстанскими академическими кругами были обсуждены на состоявшейся накануне встрече президента РА Ваагна Хачатуряна с Чрезвычайным и Полномочным Послом Казахстана в Армении Болатом Иманбаевым.

Как передает пресс-служба президента РА, собеседники, в частности, обменялись мнениями о возможности использования ресурсов Матенадарана для изучения истории казахского народа и реализации совместных исследовательских проектов.

Президент РА, поздравив Посла с Днем Республики и суверенитета Казахстана, отметил, что независимость и суверенитет - высшие ценности. <По случаю праздника народа Казахстана передаю наилучшие пожелания высшему руководству Вашей страны и дружественному казахскому народу", - сказал Хачатурян.

Болат Иманбаев, в свою очередь, поблагодарив за прием и теплые слова, подчеркнул, что все его усилия во время дипломатической службы

направлены на сближение и развитие армяно-казахстанских отношений.

В ходе встречи были обсуждены перспективы и направления развития дальнейшего сотрудничества между двумя странами в политической, экономической, культурной и других сферах. Стороны подчеркнули важность взаимодействия особенно в сфере высоких технологий и смежных областях.

В ходе беседы было отмечено динамичное развитие парламентской дипломатии между парламентами Армении и Казахстана. В этом контексте была подчеркнута важность взаимных визитов и обмена опытом между законодателями двух стран.