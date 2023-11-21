Вторник, 21 Ноября 2023 10:33

АрмИнфо.По предложению компании «Южно-кавказская железная дорога» Министерство образования, науки, культуры и спорта Республики Армении рекомендовало введение в школьную программу пятого класса общеобразовательных школ курса «Правила поведения детей на железнодорожном транспорте».

Учебный курс был разработан специалистами ЮКЖД и доработан при поддержке специалистов Национального центра развития образования и инноваций. Курс состоит из четырех разделов: «Железнодорожная азбука», «Сигнальная система на железной дороге», «Правила безопасного поведения на железнодорожном транспорте» и «Правила безопасного поведения в поезде».

Генеральный директор ЮКЖД Алексей Мельников: «ЮКЖД традиционно придает важность значению информирования граждан и в особенности детей о принципах безопасного пользования железнодорожным транспортом и нахождения на железнодорожной инфраструктуре. Компания по своей инициативе и своими силами организовывала информативные лекции для обучающихся в прилегающих к железнодорожной инфраструктуре школах. Сегодня мы с удовлетворением отмечаем, что наши партнеры в правительстве Армении пошли навстречу нашей инициативе, одобрив введение обязательного курса в школьную программу. Хотел бы выразить благодарность министру образования, науки, культуры и спорта за поддержку данного начинания. Это намного улучшит ситуацию с грамотностью граждан в сфере безопасности на железной дороге и позволит эффективнее решать вопросы жизни и здоровья граждан».