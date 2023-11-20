Понедельник, 20 Ноября 2023 18:14

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 21 ноября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 подъезды 1, 2 жилого дома 44/4а на улице Арташисяна, жилые дома 44/3, 44/4 на улице Арташисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 11, 13, 15 на 1-ом переулке пр. Багратуняца, АТС N77; частные дома 135/6, 202, 222, 272/10, 243, 247 на улице Норки Айгинерм 61-65 на улице Арменакяна, частный дом 9 на 10-ой улице Норка, ООО “Анаида Асатрян”, здание административного округа “Норк Мараш” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше;

11:00-17:00 частные дома 13-19 на 9-ой улице Айгестана, 56-143 на 11-ой улице и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 46/81 на улице Таиров; частные дома 1-369 в кв. “Норагюх”, улица Арменакяна, жилой дом 27 на улице Амиряна, жилые дома 11, 13, 33, 35, 37 на улице Лео, жилые дома 3, 5/4 на пр. Маштоца, жилые дома 2-10 на улице Пароняна, частные дома 7-20 на тупике Пароняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 3-6 на улице Шахсуваряна, жилые дома 3, 7, 9, 10, 11 на улице Ширванзаде, жилой дом 48/3 на улице Мамиконянца, жилые дома 72/3, 74, 74/2 на улице Заряна, жилые дома 14/10, 14/24 на 41-ой улице Арабкира, 1/8 на 53-ей улице, жилой дом 42/2 на улице Г. Мурадяна, жилые дома 6, 7, 31 на улице Улнеци и прилегающие территории;

в Котайкской области:

10:00-16:00 частично села Верин Птгни, Неркин Птгни, Балаовит и Маяковский;

11:00-14:00 село Нор; села Котайк, Гегашен, Зовк и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 община Канакераван полностью; улицы 2, 3 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), компания “Веолиа Джур”, садоводческая компания “Зовуни” в общине Зовуни; частично село Джрвеж и село Маяковский;

в Гегаркуникской области:

11:00-17:00 село Карчахбюр, ЗАО “Севани Ишхан”, воинская часть и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), станции компаний “Юком”, “Виваселл-МТС”, “Тим Телеком”;

в Араратской области:

10:00-12:00 частично улицы Маркса, Шаумяна в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-13:00 частично улицы Шинарарнери, Шаумяна в городе Джермук;

10:30-12:30 частично села Шатин и Хндзорут;

в Тавушской области:

11։00-12։00 село Берадван, станции сотовых операторов и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:00 села Гош, Овк, Хачардзан, Агавнаванк в общине Дилижан.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 22 ноября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 частный дом 6/10 на улице Овсепяна, Государственное агентство здравоохранения, поликлиника N5, частные дома 243, 247 на улице Норки Айгинер, Институт геологии и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше;

11:00-16:00 улицы 1, 2 в Джрашене;

11:00-17:00 жилые дома 1/1, 3, 10/5 на улице Байрона, жилой дом 18 на улице Исаакяна, жилые дома 5, 5а, 5б, 5г, 5д, 14 на пр. Маштоца, жилые дома 2, 4, 25, 25а, 27, 27а на улице Хоренаци, жилые дома 36, 38, 40, 40а на улице Саряна, жилой дом 15 на улице Дехатан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частные дома на улице Кашегорцнери и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 3, 3/2, 3/3, 3/14, 5, 5/1, 7, 7/16, 13/1 и частные дома 7/9-7/17 на Тбилисском шоссе; частные дома 5-300 в кв. “Канакер ГЭС”, частные дома 11/11-185 на улице Гапанцяна, частные дома 99-120 на улице О. Эмина, жилые дома 1, 28, 30, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 50б на пр. Баграмяна, жилой дом 4 на улице Лер Камсара, частные дома 1-15 на улице Лер Камсара, школа N76, жилой дом 3 на улице Дро, жилые дома 23, 23/1, 23/20 на улице Д. Анахта, жилой дом 2 на 10-ой улице Зейтуна, частный дом 17 на улице В. Вагяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

11:00-14:00 частично город Армавир и село Нораван;

в Котайкской области:

10։00-12:00 улицы Маисяна, Пахлавунянца, Мгера Мкртчяна, Сараланджа, Чаренца, полиция, школа, детский сад, гостиница “Воску Ашхар”, ООО “София Аракелян”, дома отдыха “Микаэль Варданян”, Брюсов”, “Адомас”, “Кусастан-Айастан” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Цахкадзор;

11։00-14:00 частично село Ариндж;

в Гегаркуникской области:

10։00-16։00 село Карчахбюр, ЗАО “Севани Ишхан”, воинская часть и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), станции компаний “Юком”, “Виваселл-МТС'', ''Тим Телеком'';

11։00-15:00 частично население Варденик и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), село Цахкашен полностью, газозаправочная станция “Алик”, частично квартал “Ацарат”, школа N8 в Ацарате, детский сад Ацарата, территория под названием “Гланоц”, село Гандзак полностью, “Джрмух” Гандзака, территория под названием “Картофили Пахестнер” в Гандзаке;

в Араратской области:

10։00-14։00 частично село Овташат;

10:30-12:30 частично улица Мхчяна в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:30 частично улицы Арсенян, Нарекаци, Шаумяна, Андраника, Микояна в городе Ехегнадзор; частично село Серс;

в Лорийской области:

10:00-14:00 села Марц и Кариндж;

в Ширакской области:

11:30-13:30 улицы Сундукяна, Пушкина, С. Амбардзумяна, территория, прилегающая к площади Багратуняц, на улице Шираза, восточная часть улицы Рыжкова, начало пр. Ахтанак: территория, прилегающая к площади Багратуняца, областная прокуратура Ширака, офис компании “Виваселл-МТС”, офис компании ‘Фаст Кредит”, супермаркет “Корона’, абоненты (не являющиеся жильцами) “Ацатун”, ‘Фуд тайм”, ‘Фаэтон” в городе Гюмри.