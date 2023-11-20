Понедельник, 20 Ноября 2023 17:49

АрмИнфо. Во многих случаях предпринимается попытка придать теме насилия в отношении женщин совершенно иной контекст, обосновывая это тем, что в контексте обсуждений этой темы наши традиционные ценности и традиционные идеи подвергаются атакам. Об этом заявил премьер Никол Пашинян на встрече с представителями неправительственных организаций - членов Коалиции против насилия в отношении женщин.

Как сообщает пресс-служба премьера, Пашинян заявил, что поприветствовал присутствующих и подчеркнул важность обсуждения проблемы насилия в отношении женщин. Никол Пашинян подчеркнул, что вопрос важен для правительства Республики Армения по нескольким причинам, причем порядок перечисления не следует воспринимать как перечисление по степени важности. <Во-первых, насилие против нашей идеологии, то есть наша идеология против насилия. Во-вторых, уровень и состояние защиты прав человека в целом является очень важным политическим приоритетом для нашего правительства. Должен подчеркнуть, что эта тема иногда получает дополнительные контексты: политический, даже геополитический и международный, каждый из которых имеет свое объяснение и обоснование>,- отметил он.

Сославшись на последние данные Статкомитета, глава кабмина указал, что 53 процента населения Армении составляют женщины, 47 процентов - мужчины, а также 54 процента трудовых ресурсов - женщины, 46 процентов - мужчины. <В этом отношении наш анализ заключается в следующем: для того чтобы обеспечить нормальное развитие Армении, мы должны, среди прочего, создать условия для того, чтобы потенциал женщин имел полноценную возможность проявить себя в экономическом, общественном и всех возможных направлениях, быть вовлеченным в развитие государства. Обеспечение таких условий необходимо с точки зрения дальнейшего развития нашей страны>, - сказал премьер, подчеркнув, что насилие в отношении женщин является одним из ключевых препятствий в обеспечении их экономической и общественной активности.

<Даже, если кто-то считает, что насилие, в том числе в семье и повседневной жизни, является важной традицией, то нужно констатировать, что это плохая традиция и ее нужно преодолеть>, - заявил Пашинян.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с предотвращением насилия в отношении женщин, шаги правительства Республики Армения в этом направлении, уже реализованные законодательные изменения, проблемы женщин и возможные шаги по их решению.

Члены коалиции подчеркнули улучшения в предотвращении насилия в отношении женщин за последние годы и подчеркнули важность их продолжения. Были также обсуждены дальнейшие форматы взаимодействия с гражданским обществом.