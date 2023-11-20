Понедельник, 20 Ноября 2023 17:48

АрмИнфо. Посол США в Армении Кристина Квин в ходе мероприятия, организованного в посольстве, объявила о запуске новой программы "Фонда сохранения культурных ценностей". Фонд выделяет консервационный грант в размере 175 000 долларов США на проведение консервационных работ в Ереруйкской базилике (IV-V века) в Ширакской области.

"Для нас большая честь внести свой вклад в сохранение Ереруйкского собора-базилики через Фонд посла США по сохранению культурных ценностей и сохранить это бесценное сокровище армянского культурного наследия, сделав его доступным всему миру и будущим поколениям", - сказал посол Квин.

Начиная с 2005 года при финансировании "Фонда защиты культурных ценностей" посла США в Армении было реализовано 13 проектов по сохранению культуры, на которые в общей сложности было выделено 1,4 миллиона долларов США. В план проекта входит усиление стен, реставрация поврежденных камней, устройство дренажной системы, благоустройство территории памятника и оформление выставочной площади монументальных камней.

На мероприятии, организованном в посольстве по объявлению о запуске проекта, присутствовало около 50 гостей, представляющих культурную и образовательную сферы. От правительства РА перед собравшимися выступила министр образования, науки, культуры и спорта РА Жанна Андреасян.

Среди недавно реализованных проектов, финансируемых Фондом в Армении,

- консервационные работы в монастырском комплексе Санаин в Лорийской области, реставрация находящихся под угрозой исчезновения фресок церкви Св. Ованнеса в Мегри Сюникской области и сохранение пещеры Арени 1 в Вайоцдзорской области.