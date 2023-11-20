Понедельник, 20 Ноября 2023 16:27

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян принял парламентскую делегацию Канады во главе с сенатором Лео Хусакосом.

Как-сообщает пресс-служба премьера, Пашинян подчеркнул важность развития сотрудничества между Арменией и Канадой в различных направлениях и добавил, что двусторонние отношения в последнее время носят динамичный характер. Он подчеркнул поддержку Канады правительству Республики Армения в осуществлении демократических реформ. В то же время Никол Пашинян подчеркнул важность решения канадской стороны присоединиться к гражданской миссии Европейского союза в Армении.

Члены парламентской делегации Канады выразили обеспокоенность ситуацией, сложившейся в результате проведенной Азербайджаном политики этнической чистки в Нагорном Карабахе.

В этом контексте были затронуты гуманитарные проблемы более 100 тысяч вынужденных переселенцев, а также шаги правительства Армении по их решению.

Состоялся обмен мнениями о процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном