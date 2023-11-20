Понедельник, 20 Ноября 2023 16:08

АрмИнфо. Дорога через МАПП <Верхний Ларс> (грузино- российская граница) временно закрыта. Об этом сообщил корреспонденту АрмИнфо таможенный атташе посольства РА в России Ваан Акопян.

<На данный момент проезд по Крестовому перевалу пока закрыт для всех видов транспорта. Осадки в виде снега продолжают идти, и по информации от грузинской метеорологической службы, осадки будут продолжаться до утра>, - пояснил атташе.

Завтра утром, в случае, если опасности схода лавины не будет, дорогу начнут расчищать и возможно к полудню или к вечеру дорога откроется.

На данный момент из Армении выехали порядка 700 грузовых машин и находятся на территории Грузии, а в обратном направлении на территории России ожидают проезда порядка 150 фур, отметил Акопян.

Напомним, что Военно-Грузинская дорога - единственный в настоящее время сухопутный маршрут, связывающая Армению с Россией. А ТПП <Казбеги> - <Верхний Ларс> является единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России. Она периодически закрывается из-за непогоды.