Понедельник, 20 Ноября 2023 14:24

АрмИнфо. Следственный комитет Армении возбудил уголовное производство по факту взрыва в ЕГУ, в результате которого погиб один человек, пострадали трое.

Как сообщает СК, в рамках предварительного расследования установлено, что оперативная группа и сотрудники службы 911, немедленно выехавшие на место происшествия, во время тушения пожара (17 ноября -ред.) обнаружили в подвале обгоревшее тело мужчины. Выяснилось, что погибший - 73-летний сотрудник указанного образовательного учреждения Ж.Х., проживавший в городе Ереване.

С места происшествия в университетскую больницу доставили одного сотрудника полиции с диагнозом <отравление дымом>, а двух человек 70 и 66 лет, которые также являются сотрудниками ЕГУ, доставили в ЗАО в Национальный ожоговый центр с диагнозом <политравма, химический ожог>.

Потерпевшими по уголовному делу признаны как погибший, так и лица, обратившиеся за медицинской помощью. По информации медков, состояние двух пострадавших сотрудников ЕГУ, доставленных в медицинскую помощь, оценивается как крайне тяжелое и тяжелое, они не имеют возможности участвовать в каких-либо оперативно-доказательных мероприятиях. Полицейский, пострадавший от дыма, был выписан из больницы после оказания ему соответствующей медицинской помощи.

В ходе предварительного следствия было осмотрено место происшествия. Выяснилось, что взрыв произошел в подвале химического факультета ЕГУ, который в настоящее время служит раздевалкой для обслуживающего персонала. В ходе осмотра места происшествия была обнаружена и изъята обгоревшая одежда, образцы кровеподобного вещества и следы пепла. Видеозаписи с видеокамер на месте происшествия были изъяты.

По факту происшедшего следственным отделом по административным районам Кентрон и Норк-Мараш следственного управления Следственного комитета РА по городу Ереван возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 355 УК РА (нарушение правил или требований охраны труда или обеспечения безопасности при выполнении строительных, горнорудных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека или иное тяжкое следствие), а также ч. 2 ст. 357 УК РА (нарушение правил или требований пожарной безопасности, причинившее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия). Сформирована следственная группа