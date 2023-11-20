Понедельник, 20 Ноября 2023 13:46

АрмИнфо. Армения попросила ОДКБ снять с повестки обсуждений Организации вопрос об оказании помощи Еревану. Об этом стало известно из сегодняшнего разговора президента Беларуси Александра Лукашенко с генеральным секретарем ОДКБ Имангали Тасмагамбетовым.

"У нас с Вами ответственный период. Нам надо достойно провести сессию нашей военно- политической организации. И я хотел бы прежде всего от Вас услышать, если это есть, определенные нюансы накануне этого мероприятия. Очень ответственного мероприятия. Мы очень серьезно готовимся к этому мероприятию", - сказал Александр Лукашенко в ходе встречи.

Что касается ОДКБ, президент констатировал наличие непростого периода на постсоветском пространстве. Прежде всего, этот период характеризуется некоторыми конфликтными ситуациями на этом пространстве, в том числе в зоне ответственности организации. "Но мы к этому готовы, и я надеюсь, что данное мероприятие в рамках военно-политической организации в Минске будет как раз способствовать наращиванию наших усилий по обороне и безопасности членов ОДКБ", - заявил белорусский президент.

Александр Лукашенко дал положительную оценку тому факту, что в этот момент на юге в Центральной Азии удалось найти развязки некоторого конфликта, существовавшего между Таджикистаном и Кыргызстаном.

"Закончилось также противостояние между Арменией и Азербайджаном. Надо думать о будущем - как устраивать там жизнь двух государств", - подчеркнул белорусский лидер.

"Понятно, что и там, и там проблемы накапливались не один год, не два, не три и не пять. Это давние болевые точки. Но наметился позитив в этом отношении. Это не потому, что мы председательствовали (в ОДКБ в нынешнем межсессионном периоде. - Прим.). Но на этот период пришлись вот эти хорошие шаги, пришелся такой момент, движение, тренд к успокоению ситуации на постсоветском пространстве. Еще раз подчеркиваю, в зоне ответственности ОДКБ. Потому что и Армения, и Кыргызстан являются членами ОДКБ", - сказал Александр Лукашенко, передает сайт президента Беларуси.

Имангали Тасмагамбетов выразил признательность главе государства за возможность обсудить в преддверии важных мероприятий текущую работу в ОДКБ и проблемные вопросы в деятельности организации.

"Что касается исполнения плана мероприятий по реализации решений Совета коллективной безопасности ноябрьской сессии прошлого года и приоритетных направлений Беларуси, из 34 мероприятий 32 исполнены. Два мероприятия, к сожалению, выполнить не могли. Это прежде всего наши международные контакты с европейскими международными организациями, такими как ОБСЕ. В силу их позиций. И второй вопрос - это поручение Совета коллективной безопасности по доработке решения по помощи Армении. Армянская сторона, хотя все остальные союзники поддержали это решение, не выражала никакого своего интереса к этому документу и, более того, в завершающей части нашей работы они попросили его вообще снять с повестки", - сказал Генеральный секретарь ОДКБ. Ранее, в ОДКБ предложили направить мониторинговую миссию на армяно- азербайджанскую границу для предупреждения эскалации. На очередной сессии глав государств-членов Организации под председательством Армении осенью прошлого года Ереван не подписал предложение, аргументировав это отсутствие политической оценки азербайджанской агрессии со стороны государств-членов ОДКБ.