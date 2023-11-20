Понедельник, 20 Ноября 2023 13:31

АрмИнфо. Во время своего визита в Армению, Грузию и Азербайджан, который начнется 20 ноября, министр по делам Европы Великобритании Лео Докерти подчеркнет непоколебимую поддержку суверенитета и безопасности этих стран и растущую поддержку и сотрудничество Великобритании во имя мира и стабильности на Южном Кавказе. Об этом говорится в сообщении посольства Великобритании в Армении.

"Министр Докерти подчеркнет острую необходимость прямых мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном для достижения долгосрочного мира и стабильности.

Во время своего третьего визита в регион в этом году он обсудит программы демократических реформ в Армении и Грузии и будет способствовать усилиям Великобритании по поддержке перехода Азербайджана на возобновляемые источники энергии", - говорится в сообщении посольства Великобритании.

Отмечается, что регион, расположенный у южных границ России остается уязвимым для внешнего вмешательства, поскольку восстанавливается после последствий конфликта и пытается продвигать программы реформ в пользу демократического выбора свободы и независимости.

"Основываясь на официальном стратегическом диалоге с тремя странами в этом году, министр Докери предложит расширить сферу сотрудничества в сфере торговли и безопасности, чтобы помочь диверсифицировать экономику и уменьшить зависимость Европы от России ", - говорится в сообщении дипмиссии.

Также отмечается, что перед прибытием в Ереван он заявил, что Южный Кавказ сталкивается с серьезными проблемами безопасности, которые угрожают стабильности региона как внутри стран, так и со стороны соседних стран.

"В нестабильном регионе Великобритания является надежным партнером в области реформ, мира и стабильности.

Министр по европейским делам едет в Ереван, чтобы придать новый импульс стратегическому диалогу, начавшемуся в Лондоне на прошлой неделе, в ходе которого Армения и Великобритания договорились расширить сотрудничество в сферах торговли, безопасности и верховенства закона.

В контексте последних событий в Нагорном Карабахе министр призовет лидеров Армении и Азербайджана эффективно участвовать в текущих переговорах при международном посредничестве, чтобы добиться мирного соглашения и обеспечить стабильный мир в регионе", - отмечается в сообщении.

В Тбилиси Лео Докерти подтвердит безоговорочную поддержку Великобританией суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также поддержит ее евроатлантические устремления. Великобритания работает с Правительством Грузии над укреплением ее устойчивости перед российской агрессией.

Также напоминается, что Великобритания была одной из первых стран, поддержавших Азербайджан в разминировании. Приезд министра в Баку происходит на фоне того, что Великобритания продолжает свое партнерство, оказывая поддержку специализированным курсам по обезвреживанию боеприпасов.