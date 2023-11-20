Понедельник, 20 Ноября 2023 12:56

АрмИнфо. Вполне логично, что в результате разблокирования коммуникаций на Южном Кавказе любая дорога, любая железная дорога, которая пройдет по территории Армении, должна будет контролироваться ей же. Об этом заявил спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар.

"Во-первых, я думаю, что несколько месяцев назад (ред. мая 2023 г.) президент Алиев заявил по телевидению в Москве, что во время встречи с премьер-министром Пашиняном в присутствии президента Путина он очень четко сказал, что называя это коридором, не предполагается экстерриториальность. В других случаях также, в более узком кругу, президент Алиев заявлял, что это не подразумевает экстерриториальности. Да, называя это коридором, как вы знаете, мы предполагаем транспортные коридоры, имея в виду различные коридоры, которые есть у нас в Европе, которые никогда не подразумевают экстерриториальности. Так что, очевидно, с нашей точки зрения вполне логично, что любая дорога, любая железная дорога, проходящая по территории Армении, контролируется ей же. Или любая дорога, или железная дорога, которая проходит по территории Азербайджана, или скажем по территории Германии, контролируется данной страной", - сказал он, добавив, что это единственная абсолютно логическая договоренность.

По его словам, в данном случае Азербайджан хочет иметь гарантию того, что его граждане и грузы, проходящие по территории Армении, будут в безопасности, что совершенно логично и нормально.

"А вот как это будет на деле - за это отвечают власти Армении. Я думаю, что мы полностью разделяем видение премьер-министра Пашиняна относительно автомобильного и железнодорожного сообщения, объединяющего страны. Мы разделяем видение открытого Южного Кавказа, где железнодорожное и автомобильное сообщение открыто, а страны воссоединены, как это было в конце эпохи Советского Союза, и даже раньше. Автомобильное и железнодорожное сообщение с Турцией и, конечно же, с Ираном, что уже имеет место, также должно быть открыто. Именно так мы видим будущее. Наше видение мирного Южного Кавказа заключается в том, что эти транспортные связи снова будут открыты, будет торговля, будут люди, путешествующие через границы", - отметил Клаар в беседе с "Арменпресс".

Касаясь права арцахцев вернуться в свои дома, Клаар отметил, что в ЕС считают важным обеспечение гарантий их права на возвращение, а также создания условий, обеспечивающих достаточное чувство безопасности и защищенности для того, чтобы они захотели вернуться.

"Мы очень ясно дали понять с точки зрения ЕС, что все перемещенные лица должны иметь возможность безопасно и надежно вернуться в свои прежние места проживания, если они того пожелают. И в этом смысле эту проблему мы поднимали на разных платформах. Мы считаем, что это очень важный вопрос, который необходимо решить. Но, конечно, никого нельзя заставить вернуться, если люди этого не хотят. Но если есть желающие вернуться, то следует приложить максимум усилий для обеспечения им условий, которые позволят большинству этих людей принять решение о возвращении", - отметил он.

На уточнение, каким им видится мирное соглашение, в условиях, когда Азербайджан продолжает свою экспансионистскую риторику, Клаар выразил убеждение, что необходимо составить договор, текст, с подробными формулировками.

"Не менее важным является подписание окончательного мирного соглашения, выполнение условий, которые последуют за ним. И здесь, конечно, следует говорить об открытии коммуникаций, говорить о демаркации границы. Для меня также очень важно обеспечить дистанцию между силами вдоль границы, реальное ощущение безопасности, которое будет дано жителям вдоль границы, но и в более широком масштабе. И потом, конечно, у вас есть все эти проблемы, такие как, вы знаете, открытие посольств, обеспечение прямого воздушного сообщения, возможность людей путешествовать туда и обратно. Риторика, конечно, также будет важна для всех заинтересованных сторон. После более чем 30-летнего конфликта речь идет не только о риторике Азербайджана, но и Армении. Были заявления разных акторов, и в разных контекстах", - считает спецпредставитель ЕС.

По его словам, должен быть изменен весь контекст с точки зрения обеспечения реального ощущения у населения Армении и Азербайджана того, что действительно сейчас другой мир, другая ситуация, когда Южный Кавказ действительно может выполнять свою роль перекрестка, перекрестка мира, север-юг и восток-в западных направлениях.

"По крайней мере, для меня это так же важно, как подписание текста мирного договора, что, как я уже сказал, важно, но то, что последует за этим, так же важно, чтобы это было реальное восприятие изменения обстоятельств", - продолжил он.

На вопрос, насколько конструктивными считает ЕС эти действия Азербайджана, на фоне отказов от встрече в Гранаде и Брюсселе, Клаар выразил убеждение, что в этой ситуации Евросоюз не обязательно должен быть на чьей-то стороне.

"Мы, и особенно президент Мишель, предложили свои дружеские услуги. Для нас главным интересом является достижение соглашения между Арменией и Азербайджаном. И где он в итоге будет подписан, для нас гораздо менее важно, чем то, что происходит реальное урегулирование отношений между Арменией и Азербайджаном. Это точка. А что касается решения президента Алиева не приезжать в Гранаду, мы были разочарованы, мы думали, что это большая возможность и весьма важный форум для подачи сильных сигналов. Президент Мишель все еще готов и хочет как можно скорее организовать встречу лидеров в Брюсселе. Даты, конечно, важны. Но самое главное, на самом деле - движение вперед, и именно на этом мы сосредоточены, пытаясь стимулировать прогресс в направлении реального урегулирования отношений", - отметил он.

Касаясь мнения, что Азербайджан более заинтересован в региональной платформе "3+3" сегодня, чем в европейской переговорной площадке, Клаар отметил, что у него нет какого-либо мнения по этому поводу, и добавил, что в Брюсселе рассматривают встречи в этом формате как возможность обсуждения проблем, существующих межу странами этого региона.

"По крайней мере, изначально было понимание того, что конфликт, мирный договор, урегулирование действительно не должны быть предметом обсуждения в этом формате. Так что, повторюсь, для нас самое главное - это прогресс, а на какой платформе - гораздо менее важно. По нашему мнению, нет реальной причины, по которой мы не можем добиться серьезного прогресса в процессе урегулирования, потому что вопросов, стоящих перед нами на столе, очень мало, и мы считаем, что они обсуждались много раз. Поэтому мы действительно не видим причин, по которым мы не можем двигаться вперед, и почему Азербайджан и Армения не могут очень быстро продвинуться в направлении нормализации отношений", - добавил еврочиновник.

Он также назвал правом каждой страны, защищать себя и покупать то оружие, которое считает необходимым для защиты своей территории. "Это мой простой ответ. Большинство стран мира закупают оружие за рубежом для защиты своей территории. Так что в этом смысле в этом нет ничего особого или неправильного", - отметил он, комментируя критику Баку в адрес Еревана на фоне сообщений о закупке вооружения.

Касаясь угроз МИД Азербайджана в адрес Совета министров иностранных дел ЕС, Клаар отметил, что Брюссель приветствует заинтересованность правительства Армении в расширении отношений с Евросоюзом.

"Что касается поддержки Армении в рамках Европейского фонда мира, то, с нашей точки зрения, речь идет о потенциальной поддержке в некоторых областях, где Армения считает себя уязвимой, например, в качестве одной из них упоминается кибербезопасность. И опять же, если это будет продолжено, поскольку оно все еще находится на стадии планирования, мы не рассматриваем это как шаг против кого-либо. Скорее, это делается с целью укрепления суверенитета Армении, что, я думаю, выгодно всем, не только Армении, но и соседям Армении, и широкому международному сообществу. Мы хотим иметь сильную, уверенную в себе Армению, которая будет хорошим партнером для Евросоюза и столь же хорошим партнером для своих соседей, включая и Азербайджан", - подытожил он.