Понедельник, 20 Ноября 2023 12:50

АрмИнфо. Закончив мнимое "правосудие" с Вагифом Хачатряном, азербайджанские марионеточные власти взялись за очередную жертву из Арцаха Рашида Бегларяна. Последний заблудился на местности летом текущего года возле села Ахавно и был захвачен в плен азербайджанской стороной.

Вражеская сторона инкриминирует мирному жителю их Арцаха Рашиду Бегларяну участие в так называемом "ходжалинском геноциде", учиненном самим же Азербайджаном в отношении свое населения в начале 90-ых прошлого столетия.

Бегларян был арестован по обвинению по статьям 112, 113, 115.2, 279.1 и 318.1 УК АР.

Как сообщает вражеская сторона, Бегларян "признал вину".