Понедельник, 20 Ноября 2023 12:46

АрмИнфо. В переговорном процессе между Арменией и Азербайджаном по мирному договору сложилась турбулентная ситуация. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо заявил известный армянский политолог Сурен Суренянц.

По его словам, идут очень жесткие закулисные процессы, когда один центр в лице Запада желает вытеснить Россию из региона, а Москва, в свою очередь, предпринимает попытки закрепиться в нем.

В этой ситуации, продолжил политолог, Россия, приводя в качестве примера Армению, винит Запад за состояние переговорного процесса, а Запад, в свою очередь, обращая внимание на позицию Азербайджана, предъявляет претензии к России.

Свидетельством этому, как подчеркнул Суренянц, являются недавние жесткие комментарии как со стороны Госдепа и Европейского Союза, так и со стороны Москвы.

Политолог констатировал, что Баку в условиях этого противостояния своими действиями и заявлениями дает понять всем международным партнерам, что готов к переговорам с Ереваном, руководствуясь исключительно своей повесткой. «Требования Баку очень конкретны. Речь, в частности, идет о задействовании транспортного сообщения с азербайджанским анклавом в Нахичевани, грозя в противном случае полностью изолировать Армению. Также Баку настаивает на возвращении азербайджанцев в места их проживания в советские годы в Армению, что, по мнению руководства АР, должно найти свое отражение в мирном договоре.

Еще несколько дней назад армянская служба радиостанции „Свобода“, со ссылкой на анонимного высокопоставленного представителя Европейского Союза, сообщила о возможности встречи в Брюсселе в декабре текущего года лидеров Армении и Азербайджана Никола Пашиняна и Ильхама Алиева с участием главы Европейского Совета Щарля Мишеля, в ходе которой, как ожидается, будет обсуждаться вопрос о строительстве данного транспортного маршрута.

Суренянц указал на то, что при отказе Пашиняна поехать на переговоры в Москву, данный вопрос может быть перенесен на европейскую площадку. При этом, никто не гарантирован от того, что Азербайджан не откажется от этой встречи, надеясь при помощи европейцев убедить Ереван в целесообразности своих инициатив», - сказал Суренянц.

При этом он заметил, что это далеко не означает, что Азербайджан боится переговоров в Брюсселе или в Вашингтоне, просто Баку, исходя из той благоприятной для него ситуации, сложившейся в мире, предпринимает попытки усилить свои переговорные позиции.

Отметим, что власти Азербайджана уже несколько раз отклоняли инициативы Запада о проведении встреч на высшем уровне на их площадках. Одним из таких проявлений стало решение Баку об отказе от встречи в Вашингтоне после известных заявлений со стороны заместителя секретаря Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента США Джеймса О'Брайен, который 15 ноября, выступая в ходе слушаний «Будущее Нагорного Карабаха» в комитете Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам, заявил, что ближайшие недели станут решающими для переговоров между Арменией и Азербайджаном. «Ближайшие недели будут чрезвычайно важны для проверки того, в какой степени стороны готовы выйти за рамки благих намерений и сказать «да». Потому что, как мы знаем, сказать «да» - самое сложное на переговорах», - сказал О'Брайан. «Мы четко заявили, что отношения с Азербайджаном после 19 сентября не будут нормальными, пока мы не увидим прогресс в мирных переговорах. По этой причине мы отменили несколько визитов высокопоставленных лиц и осудили действия Баку. 907-я поправка, запрещающая военную помощь Азербайджана, будет оставаться в силе до тех пор, пока ситуация не улучшится», - сказал он.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в тот же день на брифинге заявила, что западные страны «звериной хваткой» вцепились в Армению, пытаясь оторвать ее от России. По ее словам, Москва рассматривает последние заявления и шаги армянских властей, включая решение премьер-министра РА Никола Пашиняна не участвовать в предстоящем заседании Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минске, расширение поставок западного вооружения и «внезапную дружбу» Еревана с Киевом, как «звенья одной цепи». При этом она назвала перечисленные события «цепью порабощения».