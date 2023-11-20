Понедельник, 20 Ноября 2023 12:37

АрмИнфо. Последние события в Армении и Арцахе еще раз продемонстрировали важность формирования общеармянского единого видения и действий. Об этом говорится в коммюнике основателей The FUTURE ARMENIAN.

"В результате жестокой и настойчивой политики этнической чистки со стороны Азербайджана все население Арцаха было вынуждено покинуть свою родину в течение нескольких дней.

Видные государственные деятели Арцаха, в том числе бывшие президенты, а также бывший государственный министр и со-основатель The FUTURE ARMENIAN Рубен Варданян, были арестованы и доставлены в Баку. Впервые за 25 веков одна из древних колыбелей армянской цивилизации осталась без коренного населения.

Сегодня суверенитет, безопасность и территориальная целостность Армении находятся под серьезной угрозой, фундаментальные права народа Арцаха по-прежнему игнорируются, и, что, возможно, не менее важно, преобладающее чувство апатии как в армянском обществе, так и в диаспоре угрожает препятствовать национальной консолидации. Неспособность нынешней администрации Армении противостоять этим вызовам еще больше усугубляет ситуацию.

Для эффективного решения всех этих и многих других важных проблем, с которыми мы сталкиваемся, стало крайне важно разработать единое видение будущего, установить ответственное управление, устранить существующий разрыв в эффективных механизмах привлечения способных специалистов и ресурсов в Армении и в диаспорe.

Мы полны решимости продолжать нашу провозглашенную миссию - формирование будущего совместными усилиями. Мы подчеркиваем важность координации усилий и более глубокого и широкого участия армян и наших друзей во всем мире в коллективном поиске долгосрочных решений.

По Армении мы подчеркиваем неотложность укрепления нашей коллективной устойчивости, мобилизации всех имеющихся ресурсов, установления ответственного управления, отказа от пораженческих и паникерских взглядов и развития крепких и надежных партнерских отношений.

По Арцаху мы продолжим добиваться решения, которое позволит жителям Арцаха вернуться в свои дома безопасным и достойным образом и гарантирует их национальные, религиозные, образовательные и культурные права, включая сохранение армянского наследия.

По диаспоры жизненно важно использовать нашу коллективную силу и разработать общую программу действий глобальной диаспоры, уделяя первоочередное внимание безопасности и суверенитету Армении и защите основных прав народа Арцаха. Мы запустили общественную инициативу The FUTURE ARMENIAN после разрушительной войны 2020 года, чтобы способствовать диалогу, который приведет к общим рамкам понимания и видения светлого будущего для Армении и армян. К нашему призыву присоединились более 110 000 человек из 108 стран. Наши цели были ясны с самого начала: преодолеть поляризацию, устранить преобладающее отчаяние, сформулировать системные решения, активизировать общество и воспитать общее чувство ответственности перед нацией и ее будущим.

Благодаря обширным консультациям с местными и диаспоральными организациями и специалистами, Инициатива установила 15 целей, направленных на решение всего спектра проблем, с которыми мы сталкиваемся и нацеленных на устойчивое развития нашей глобальной нации.

Прошлой весной мы провели первую в армянском мире Гражданскую ассамблею - "Ассамблею The Future Armenian", где участники из родины и диаспоры обсудили три из этих 15 целей (Историческая ответственность, Единство Армении и Диаспоры и Рост населения), и приняли рекомендации по политике и программам. Ассамблее предшествовала обширная подготовительная работа более ста армянских экспертов, разрабатывающих возможные сценарии и проектные идеи вокруг этих трех целей. С результатами можно ознакомиться здесь.

Мы выражаем благодарность соавторам нашей Инициативы за их неизменную поддержку в эти судьбоносные времена.

Мы, армяне, на всех уровнях - личном, общественном и национальном - должны преодолеть отчаяние и разногласия, противостоять постоянным вызовам и трудностям, с которыми сталкивается нация и коллективно строить светлое будущее для всех армян", - говорится в поступившем в АрмИнфо заявлении Фонда развития The FUTURE ARMENIAN.