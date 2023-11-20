Понедельник, 20 Ноября 2023 12:34

АрмИнфо. В связи с надвинувшимся на Армению с запада циклона, 20 ноября в большинстве регионах страны ожидаются осадки, в некоторых районах - интенсивные. Об этом говорится в сообщении Центра гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды.

Согласно источнику, циклон принесет с собой непогоду в горных регионах Ширака, Лори, Гегаркуника, Арангацотна, Котайка и Вайоцдзора, где прогнозируется выпадение снега, в некоторых районах ожидается метель. В ночь с 20 на 21 ноября температура воздуха понизится на 6-8 градусов. С 22 по 24 ноября ожидается погода без осадков. Ветер северо-западный с порывами до 4-7 м/с, с 20 по 21 ноября местами ожидается усиление порывов ветра до 16-20 м/с.

В Ереване в ночь с 20 на 21 ноября прогнозируется дождь, ожидается усиление порывов ветра до 15-18 м/с. С 22 по 24 ноября в столице ожидается погода без осадков. Температура воздуха в столице 20 ноября днем составит 11-13 градусов тепла, вечером - 4-6 градусов, в ночь с 20 на 21 ноября - 2-4 градуса выше нуля.