Понедельник, 20 Ноября 2023 12:32

АрмИнфо. Франция приняла к сведению решение Международного cуда от 17 ноября 2023 года относительно ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в заявлении МИД Франции.

В заявлении французского МИД напоминается, что в соответствии с Международной конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Суд потребовал, чтобы до принятия окончательного решения, Азербайджан обеспечил, чтобы каждый человек, покинувший Нагорный Карабах после 19 сентября 2023 года и желающий вернуться, мог сделать это безопасно, свободно и быстро, и гарантировать чтобы каждый человек, оставшийся в Арцахе, не подвергался насилию или запугиванию, которые могли бы побудить его бежать.

"Этот вердикт усиливает позицию, которую последовательно занимает Франция, которая напоминает о своей непоколебимой поддержке Международного Суда и обязательном характере его решений, в том числе в отношении указанных мер", - говорится в заявлении МИД Франции.

На решение Международного суда отреагировали и в МИД Армении. Официальный Ереван приветствовал решение Международного Суда от 17 ноября, вынесенное в рамках судебного дела Армения против Азербайджана в рамках Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

В МИД Армении подчеркнули, что своим решением Суд подтвердил, что существует непосредственная опасность нанесения непоправимого ущерба правам армян в рамках Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

"Решение Суда имеет важное значение, поскольку в истории Суда такое количество временных мер никогда не применялось к какому-либо другому государству в рамках одного судебного разбирательства. Это является свидетельством существования сохраняющейся угрозы непоправимого ущерба правам этнических армян в рамках Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, что связано с поведением Азербайджана.

Это решение суда, как и предыдущие решения, создает юридически обязательные обязательства по международному праву", - отметили в МИД Армении.

Напомним, что 17 ноября Международный суд ООН удовлетворил пятый иск Армении к Азербайджану о применении временной меры. Армения подала иск 28 сентября, после нападения Азербайджана на Нагорный Карабах и насильственного перемещения армян, по судебному делу "Армения против Азербайджана" в рамках Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Применив временную меру, суд обязал Азербайджан обеспечить возвращение желающих вернуться в Нагорный Карабах, а также беспрепятственный вывод желающих оттуда уйти и безопасность тех, кто останется.