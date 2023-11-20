Понедельник, 20 Ноября 2023 12:30

АрмИнфо. Глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян на выходных провел телефонные разговоры с коллегами из России и Азербайджана Сергеем Лавровым и Джейхуном Байрамовым.

Как сообщает пресс-служба МИД РФ, разговор с Лавровым состоялся по инициативе иранской стороны.

В ходе беседы основное внимание было уделено текущей обстановке в зоне палестино- израильского конфликта. Выражена общая обеспокоенность продолжающимся вооруженным противостоянием в секторе Газа. Подчеркнута необходимость скорейшего прекращения огня и оказания срочного содействия пострадавшему гражданскому населению. Был также затронут график ближайших контактов и ряд других актуальных вопросов двусторонней и международной повестки дня, представляющих взаимный интерес.

Меж тем, как сообщает пресс-служба МИД Ирана, Абдоллахиян в ходе телефонного разговора с Байрамовым обменялся мнениями по вопросам двусторонней повестки.

Байрамов заявил о необходимости "укрепления диалога и региональных механизмов без вмешательства внерегиональных стран".

В свою очередь глава МИД Ирана также подчеркнул необходимость укрепления региональных механизмов для установления мира и ускорения конвергенции.

"Чем активнее мы будем создавать региональные форматы сотрудничества, тем больше выгод получат страны региона", - сказал он.

Министры иностранных дел двух стран заявили, что они рады тому, что Тегеран и Баку активизировали свое сотрудничество, подчеркнув необходимость расширения взаимодействия на региональном и международном уровнях.