Понедельник, 20 Ноября 2023 12:26

АрмИнфо. Основные принципы мира с Азербайджаном согласованы, заявил премьер-министр Никол Армении Пашинян в Ереване, выступая на осенней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

По его словам, это произошло в результате встреч между мной и президентом Азербайджана в Брюсселе при посредничестве председателя Европейского совета Шарля Мишеля. Эти договоренности были зафиксированы в заявлениях Шарля Мишеля по итогам трехсторонних встреч от 14 мая и 15 июля.

Первый принцип мира, пояснил премьер, состоит в том, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга, с пониманием того, что территория Армении составляет 29 тысяч 800 квадратных километров, территория Азербайджана - 86 тысяч 600 квадратных километров.

Второй принцип конкретизирует первый принцип и заключается в следующем: политической основой делимитации границы между Арменией и Азербайджаном является Алма-Атинская декларация 1991 года.

<Алма-Атинская декларация была подписана 21 декабря 1991 года 12 республиками Советского Союза. В рамках этой декларации были зафиксированы следующие два важных факта: 1. СССР прекращает свое существование. 2. 12 советских республик, в том числе Армения и Азербайджан, признают территориальную целостность, суверенитет друг друга, нерушимость существующих, то есть административных границ, и, следовательно, существующие между республиками СССР административные границы становятся государственными границами.

На этой базе между Арменией и Азербайджаном существует определенное понимание о том, что для делимитации границы следует использовать карты Генерального штаба ВС СССР 1974-1990 годов>, - указал Пашинян.

Есть также понимание, что Армения и Азербайджан не имеют друг к другу территориальных претензий и готовы взять на себя юридическое обязательство не выдвигать подобных претензий в будущем.

Именно это понимание также является причиной того, что Ереван предлагает Азербайджану не иметь войск по обе стороны бывшей административной границы СССР, а также решить вопросы эксклавов/анклавов. Например, эксклав Арцвашен, входящий в состав суверенной территории Армении, уже более 30 лет находится под азербайджанской оккупацией.

Следующий принцип мира с Азербайджаном заключается в следующем: региональные коммуникации должны быть вновь открыты на основе принципов суверенитета, юрисдикции, взаимности и равенства стран.

Это, как считает Пашинян, чрезвычайно важно, поскольку мир, на наш взгляд, - это состояние, когда все страны региона живут с открытыми границами, связаны активными экономическими, политическими, культурными связями, накопили опыт и традицию решать все вопросы дипломатическим путем и посредством диалога. Такое состояние как минимум очень сложно иметь, не имея активных автомобильных, железнодорожных, воздушных коммуникаций. Однако это еще не все, страны региона должны быть связаны друг с другом кабелями, трубопроводами, линиями электропередач. В этом ключе Ереван предлагает "Перекресток мира".

Это, как подчеркнул премьер РА, были хорошие новости относительно мирного процесса с Азербайджаном. А плохие новости, добавил он, заключаются в том, что стороны до сих пор говорят на разных дипломатических языках и очень часто не понимаем друг друга.

Как считает армянский глава кабмина, для этого есть и объективные причины: многолетний конфликт с определенным историческим контекстом; тысячи жертв, в глаза родственников которых очень трудно смотреть; десятки пленных, вопросы членов семей которых не имеют ответов; царившая десятилетиями атмосфера ненависти; подозрения, что под конструктивными заявлениями скрываются плохие намерения. При этом, как указал Пашинян, Баку никогда публично не упоминал три вышеизложенных принципа, не подтверждал свою приверженность этим принципам, что усугубляет атмосферу недоверия.

<Крайне подозрительным выглядит также то, что под высшим патронатом, да и по сути и на официальном уровне в Азербайджане Республику Армения стали называть "Западным Азербайджаном". И этой концепции обучают в школах, университетах, ее озвучивают в государственных СМИ.

Нам это кажется подготовкой к организации новой войны, новой военной агрессии против Армении и является одним из основных препятствий на пути продвижения мирного процесса>, - заявил премьер.

Еревану также не понятен подход Азербайджана, который последовательно не освобождает десятки пленных, несмотря на то, что власти РА давно предлагали решить этот вопрос соответствующей мирной повестке формулой: всех за всех.

Вместе с тем, подчеркнул Пашинян, Республика Армения привержена мирной повестке, мирному процессу и намерен активизировать дипломатические усилия для достижения подписания мирного договора с Азербайджаном.