Воскресенье, 19 Ноября 2023 18:10

АрмИнфо.Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел переговоры с министром энергетики и инфраструктуры Объединенных Арабских Эмиратов. В ходе разговора с министром глава государства пригласил партнеров из ОАЭ к активному участию в реализации крупных международных энергопроектов, инициируемых Туркменистаном.

Также президент подтвердил готовность Туркменистана к конструктивному обмену мнениями и рассмотрению конкретных предложений представителей бизнес-структур ОАЭ, передает туркменское государственное информагентство.

«Констатировалось, что туркмено-эмиратские отношения развиваются по восходящей линии, основываясь на прочных узах дружбы и братства, принципах обоюдного уважения и доверия. Туркменистан и ОАЭ также конструктивно взаимодействуют в рамках Организации Объединённых Наций и других международных структур, поддерживая инициативы друг друга по актуальным вопросам глобальной повестки дня», — передает TDH.

Отмечалось, что в настоящее время сотрудничество между странами охватывает торгово-экономическую и финансовую сферы, топливно-энергетический и транспортно-коммуникационный секторы. Накоплен положительный опыт взаимодействия с эмиратскими энергокомпаниями.

По завершении встречи стороны подчеркнули, что взаимодействие между Ашхабадом и Абу-Даби будет и впредь успешно развиваться на общее благо.



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