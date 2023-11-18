Суббота, 18 Ноября 2023 15:31

АрмИнфо.Военнослужащий ВС Армении получил ранение в результате огня, открытого со стороны ВС Азербайджана.

Как сообщает пресс-служба МО Армении, инцидент произошел 18 ноября в районе 09:50.

"В результате выстрела ВС Азербайджана в направлении армянской позиции, расположенной на участке Паруйра Севака, огнестрельное ранение получил военнослужащий N-ой воинской части МО РА Э. О.

Состояние здоровья военнослужащего оценивается как средней тяжести. С целью выяснения всех обстоятельств случившегося проводится расследование", - отметили в МО Армении.