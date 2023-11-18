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АрмИнфо.Военнослужащий ВС Армении получил ранение в результате огня, открытого со стороны ВС Азербайджана.
Как сообщает пресс-служба МО Армении, инцидент произошел 18 ноября в районе 09:50.
"В результате выстрела ВС Азербайджана в направлении армянской позиции, расположенной на участке Паруйра Севака, огнестрельное ранение получил военнослужащий N-ой воинской части МО РА Э. О.
Состояние здоровья военнослужащего оценивается как средней тяжести. С целью выяснения всех обстоятельств случившегося проводится расследование", - отметили в МО Армении.
|Военнослужащий ВС Армении получил ранение в результате огня вражеской стороны
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|Спикер: Азербайджан не согласен участвовать в переговорах при посредничестве западных партнеров
|Ардшинбанк открыл филиал «Вардананц» для обслуживания малого и среднего бизнеса
|Представитель ЕС: Произошедшее в отношении Нагорного Карабаха - односторонний военный шаг
|Оппозиционер: Цель действующей власти - закрыть навсегда вопрос Арцаха
|Министры обороны Армении и Грузии подписали план двустороннего оборонного сотрудничества
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|Депутат: Сегодняшняя позиция Азербайджана говорит о том, что, как минимум, внешняя политика и дипломатия Армении идет в верном направлении
|Вивек Рамасвами: Доллары налогоплательщиков США были использованы для финансирования преследований армян со стороны Азербайджана
|Боррель и Колонна приветствовали завершение Арменией процесса ратификации Римского статута
|В Армении электронные браслеты придут на помощь в борьбе с семейным насилием
|Никто не рассорит страны постсоветского пространства - Матвиенко
|Минздрав РА: состояние одного пострадавшего в результате взрыва в ЕГУ оценивается как крайне тяжелое
|Фильм армянского режиссера Шохакат Варданян "1489" на фестивале доккино в Амстердаме удостоился сразу двух премий
|Армения отменяет въездные визы для владельцев дипломатических паспортов из Туниса
|Версия о возможности взрыва в ЕГУ от детонации химпрепаратов не соответствует действительности - пресс-секретарь вуза
|Зурабян ответил Пашиняну: Армения благодаря своей принципиальной позиции еще в 1997 году добилась признания фактической независимости Арцаха
|Взрыв в ЕГУ: один погибший и трое пострадавших
|Президент Туркменистана принял секретаря парткома Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР
|Омбудсмен: любые проявления языка ненависти должны быть исключены из публичных выступлений
|Франция призвала Израиль прекратить давление на армян Иерусалима на фоне ситуации вокруг поместья "Коровий сад"
|Госдеп: США продолжат поддерживать мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией
|Посол Франции в Армении опубликовал фотографии с границы с Нахиджеваном
|В США приняли Акт, запрещающий военную помощь Азербайджану
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|В Ереване пройдет международная научная конференция, посвященная Уильяму Сарояну
|Сбежавшая от насилия уроженка Ингушетии в Армении: СК представил детали
|Самолет FlyOne Armenia, совершивший вынужденную посадку в Тбилиси, вернулся в Ереван
|Дипломат: Без уважения прав человека и демократических ценностей безопасность Европы не может быть всеобъемлющей
|Азербайджан отказался от встречи с Арменией в Вашингтоне
|Спикер НС: Страны ОДКБ даже не дают политической оценки факту оккупации Азербайджаном части территории Армении
|В Ереване открылась биотехнологическая лаборатория B-On
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|Самым лучшим направлением обеспечения безопасности Армении является ее демократичность - спикер НС
|Американист: Администрация Байдена не имеет инструментов для оказания давления на Азербайджан или предоставления безопасности Армении
|Депутат армянского парламента призывает власти направлять бюджетные средства на генерирование производств
|Том Кин: Применение силы Азербайджаном против Армении неприемлемо
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|Ереван и Брюссель обсудили перспективы сотрудничество Армении с Европейским агентством пограничной и береговой охраны
|Крах архитектуры европейской безопасности диктуют необходимость пересмотра Евросоюзом позиционирования себя - Мирзоян
|При Омбудсмене Армении формируется Совет по защите прав представителей национальных меньшинств
|Следующее заседание диалога Армения-ЕС по вопросам политики и безопасности состоится в Ереване в 2024 году
|Госдеп: Соединенные Штаты и Евросоюз хотят сближения Армении с трансатлантическими союзниками
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