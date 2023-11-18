Суббота, 18 Ноября 2023 15:30

АрмИнфо. Кандидаты в президенты США Рон ДеСантис, Никки Хейли и Вивек Рамасвами решительно осудили проводимую Азербайджаном этническую чистку армян-христиан, коренных жителей Нагорного Карабаха.

Как сообщает Армянский Национальный комитет Америки, во время конференции "The Family Leader", председатель мероприятии Боб Вандер Платтс указав на то, что армяне являются первым христианским народом, и ссылаясь на этническую чистку армян, совершенную Азербайджаном, поинтересовался у трех кандидатов, как они будут обеспечивать сохранение этой опоры христианства.

Отвечая на этот вопрос, ДеСантис сказал: "Я думаю, что США должны поддержать христиан Армении. Я думаю, что это благородное дело".

Никки Хейли в своем ответе подчеркнула, что то, что произошло в Азербайджане, смешно. "Мы должны объявить об этом Азербайджану", - заявила она.

В свою очередь Вивек Рамасвами констатировал, что 120 тысяч армян, считающихся древнейшей христианской нацией в мире, были вынуждены покинуть свои дома.

"И за этим стоит еще более грязный секрет. Мы, правительство США, платим за это", - сказал Рамасвами, при этом раскритиковав администрацию Байдена за снятие ограничений на 907-ю статью, вооружение Азербайджана и подстрекательство к этническим чисткам армян.