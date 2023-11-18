Суббота, 18 Ноября 2023 13:20

АрмИнфо. Центральный совет "Ай Дата" АРФД всеми своими возможностями и в сотрудничестве с глобальной сетью "Ай Дата" выступает в поддержку армянской общины Иерусалима и Армянской Патриархи в защите своих тысячелетних прав. Об этом говорится в заявлении Центрального Бюро АРФД на фоне сообщений о попытках насильственного выселения израильскими переселенцами представителей армянской общины из поместья "Коровий сад".

"Разрешение этого вопроса должно осуществляется исключительно на основе местного и международного права, без применения силы или угрозы силой. Вопрос прав армян в Иерусалиме касается всех армян, поэтому любая попытка попирания этих прав подлежит надлежащей реакции со стороны всех армян", - подчеркнули в АРФД.

Отметим, что Армянская Патриархия сдала в аренду израильской компании на 99 лет часть армянского квартала старого города Иерусалима. Армянская община Иерусалима выступила против данной сделки, организовав несколько акций протеста.

1 ноября текущего года глава канцелярии Иерусалимской Патриархии отец Аган Гогчян сообщил, что Армянская Патриархия Иерусалима направила письмо компании Xana Gardens Ltd, в котором сообщает, что расторгает договор от 8 июля 2021 года относительно поместья "Коровий сад" в Армянском квартале Старого города в Иерусалиме. После данного заявления, компания застройщик начал оказывать давление на жителей поместья, пытаясь их силой выселить из Старого города.

В Армянской Патриархии Иерусалима заявили, что Патриархия находится под самой большой экзистенциальной угрозой за свою 16-вековую историю, и экзистенциально- территориальная угроза распространяется на все христианские общины Иерусалима.

"Вместо того, чтобы дать законный ответ на расторжение, застройщики пытаются вести строительные работы в поместье "Коровий сад". Они полностью игнорируют законную позицию Патриархии в этом вопросе, выбрав вместо этого тактику провокации и агрессии, в том числе уничтожение собственности посредством наемных вооруженных провокаторов. Удаление асфальта в последние дни на территории Армянского квартала Иерусалима было осуществлено без разрешения мэрии Иерусалима, застройщика и полиции. Несмотря на это обстоятельство, полиция требует от всех членов армянской общины покинуть территорию",

- заявили в Патриархии.

"Коровий сад" расположен на исторической горе Сион, в юго-западном углу Армянского квартала Иерусалима. Еще в ноябре 2021 года Высший духовный совет при Первопрестольном Эчмиадзине обсудил вопрос аренды поместья "Коровий сад" Иерусалимской Армянской Патриархии и призвал отменить это решение.