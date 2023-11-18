Суббота, 18 Ноября 2023 13:18

АрмИнфо.Двери еврейского религиозного учреждения (синагоги) в Ереване были подожжены иностранцем и сняты на видео, очевидно, с целью разжигания национальной и религиозной вражды. Об этом сообщает пресс-служба Следкома Армении.

В ведомстве сообщили, что по факту поджога в СК Армении 16 ноября было возбуждено уголовное дело по части 2 статье 2 УК РА.

Следком в ходе следственных мероприятий выяснил, что исполнителем поджога является лицо, не проживающее в РА и не являющееся гражданином РА, которое, покинуло территорию Армении сразу же после совершения вышеуказанного преступного деяния.

"Также была получена информация о том, что эти преступные действия были сняты на видеокамеру. При изучении видеозаписи, а также других фактических обстоятельств установлено, что последний совершил явное преступление путем уничтожения или повреждения культурных ценностей с целью возбуждения расовой, национальной, этнической, религиозной вражды", - отметили в СК Армении, добавив, что это видео было размещено и распространено на одном из азербайджанских сайтов, а также в соцсети Твиттер.

По факту было возбуждено еще одно дело по признакам ст.146 УК РА.

Оба дела соединены в одно производство и преданы в СНБ Армении для дальнейшего расследования.