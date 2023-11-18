Суббота, 18 Ноября 2023 13:17

АрмИнфо.Разговоры о "внеблоковом статусе" Армении - пропагандистская пустышка, преследующая сразу несколько целей. Подобного мнения придерживается доктор политических наук Ваге Давтян.

Так, касаясь заявлений, звучащих в Ереване, про возможный внеблоковый статус Армении, эксперт констатировал, что в настоящее время Армению никто никуда не зовет.

"Ни в ЕС, ни, тем более, в НАТО. Следовательно, разговоры о "внеблоковом статусе" страны - пропагандистская пустышка, преследующая сразу несколько целей.

Во-первых, понимая, что никаких гарантов безопасности от Запада Армения не получит, а обязательства по созданию максимально некомфортных условий для Москвы приняты уже давно, Ереван пытается играть в диверсификацию. Мол, мы за евроинтеграцию, за развитие диалога с НАТО, однако понимаем, что официальная политика, направленная на членство в евроатлантических структурах (получение статуса кандидата и пр.) создаст излишнюю напряженность в отношениях с Москвой. С серьезными рисками национальной безопасности для самой Армении", - считает Давтян.

По его убеждению, адресант разговоров о "внеблоковости", прежде всего - Москва. Давтян считает, что цель очевидна: нивелировать открыто проводимый антироссийский курс в условиях отсутствия каких-либо гарантий со стороны ЕС и Вашингтона. Ситуация патовая, и усидеть на двух стульях становится все сложнее.

"Во-вторых, у действующих властей Армении крайне низкий рейтинг. Кризис легитимности может еще более усугубиться в случае очередной агрессии Баку, вероятность которой возрастает изо дня в день (на фоне пацифистских заявлений Пашиняна Алиев называет Армению "Западным Азербайджаном"). Следовательно, уже сегодня важно подготовить почву для аргументирования очередного стратегического фиаско.

Формула, скорее всего, будет такая: заявления о "внеблоковости" были сделаны с целью минимизации возможных рисков, что, в свою очередь, удержало Запад от поддержки Армении, однако другого выхода у Еревана не было, учитывая нахождение Армении в неправильной, одновекторной системе безопасности, выстроенной прежними властями. Думаю, однако, что на сей раз слушателей этой старой пластинки будет очень немного", - сказал Давтян в беседе с российским экспертом Аббасом Джума.

Ранее, секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заговорил о возможности Армении стать внеблоковой страной.