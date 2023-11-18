Суббота, 18 Ноября 2023 13:13

АрмИнфо.Замглавы МИД Армении Паруйр Ованнисян принял участие во 2-м онлайн-саммите министров иностранных дел "Голос Глобального Юга" на тему "Глобальный Юг и единое развитие".

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, в своем выступлении заместитель министра иностранных дел РА подчеркнул важность инициирования подобных мер. Отметив приверженность Индии реализации идеи "Мир - одна семья", замминистра подчеркнул приоритет мира, солидарности и согласия в мире. Он добавил, что глобальные проблемы, вызванные нарушением глобальных цепочек поставок и вооруженными конфликтами, серьезнейшим образом затронули Армению, что привело к этническим чисткам армянского населения Нагорного Карабаха.

Ованнисян также указал на стремление е Армении быть связующим узлом на пересечении Север-Юг, Восток-Запад и в качестве компонента мирной повестки подчеркнул проект Армении "Перекресток мира".

В саммите приняли участие министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, а также более пятнадцати стран, представляющих "глобальный Юг" и государств, тесно сотрудничающих с этими странами.