Пятница, 17 Ноября 2023 20:26

АрмИнфо.Международный суд ООН применил промежуточные меры в отношении Азербайджана по иску Армении о расовой дискриминации из-за ситуации в Арцахе (Нагорном Карабахе).

Азербайджан, в соответствии со своими обязательствами по Международной Конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации, обязан обеспечить, чтобы те лица, которые покинули Арцах после 19 сентября 2023 года и хотят вернуться, могли сделать это безопасно, беспрепятственно и быстро.

Азербайджан должен обеспечить, чтобы те, кто остается в Арцахе и хочет уехать, могли сделать это безопасно, беспрепятственно и быстро.

Азербайджан должен обеспечить, чтобы лица, оставшиеся в Арцахе или вернувшиеся в Арцах и желающие остаться там, были свободны от применения силы и запугивания, что могло бы заставить их покинуть страну.

Другим пунктом, Суд обязал Азербайджан защищать и сохранять частную собственность, всю документацию, регистры и т.д. людей, насильно покинувших Нагорный Карабах.

В течение 8 недель Азербайджан должен представить доклад о проделанной работе.

Суд принял это решение 13 голосами <за> и 2-я - <против>.