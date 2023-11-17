Пятница, 17 Ноября 2023 20:05

АрмИнфо.Америабанк признан лучшим банком по цифровым решениям в Армении в 2023г. в рамках премии журнала Euromoney «За превосходство». Журнал особо отмечает приверженность Америабанка цифровым инновациям и трансформационным технологиям, по которым банк превзошел аналогичные показатели своих конкурентов за последние 12 месяцев.

По данным журнала, впечатляющие цифровые показатели Америабанка включают значительное увеличение базы пользователей интернет и мобайл-банкинга на 46% по сравнению с прошлым годом, в то время как рост активных пользователей по всем каналам составил 67%. Америабанк отличился также тем, что зарегистрировал порядка 12 млн электронных транзакций через свои каналы, установив новый рекорд на местном рынке.

Уже несколько лет банк предлагает физическим лицам онлайн-платформу для регистрации в качестве нового клиента банка, позволяющую открыть первый банковский счет или заказать первую карту в режиме онлайн. В 2023г. банк внедрил комплексное решение, автоматизирующее процесс идентификации клиентов без необходимости телефонных звонков. В результате, число новых клиентов, которые зарегистрировались онлайн, выросло на 67% по сравнению с 2022г.

Примечательно, что уровень использования интернет-банкинга среди клиентов, владеющих счетами в Америабанке, достиг 71%, что на девять процентных пунктов больше, чем в 2022г.

Популярность мобильного банковского приложения Америабанка «MyAmeria» растет как в плане его функциональных возможностей, так и в плане клиентской базы. В череде важных событий текущего года следует отметить, что Америабанк внедрил инвестиционную онлайн-платформу MyInvest, интегрированную в мобильное банковское приложение MyAmeria. MyInvest позволяет открывать брокерские счета в режиме онлайн и предоставляет широкий выбор из более чем 20,000 ценных бумаг на более чем 30 рынках.

В отчетном году Америабанк также уделял особое внимание продвижению безналичных и электронных платежей, делая их более доступными для своих клиентов. Кроме того, Банк продемонстрировал свое лидерство на рынке цифрового ипотечного кредитования, став первым банком в Армении, полностью оцифровавшим процесс предоставления ипотечных кредитов.

Арман Барсегян, директор розничного банкинга Америабанка, отметил: «Мы постоянно совершенствуем наши цифровые системы, решения и услуги путем инвестиций в бизнес-трансформацию и новые технологии, стремясь к увеличению масштабов, сокращению сроков вывода продуктов на рынок и повышению эффективности в быстро меняющемся мире, особенно в финансовом секторе. Эта награда от Euromoney является признанием нашего устойчивого прогресса за последние годы. Наши высокие результаты демонстрируют твердое намерение достичь поставленных перед нами стратегических целей и выполнить нашу миссию по повышению качества жизни людей».

ЗАО «Америабанк»

Америабанк является одним из ведущих финансово-технологических учреждений в Армении и играет важную роль в экономике страны. Объем активов Америабанка превышает 1 триллион драмов РА. Следуя по пути диджитализации, банк внедрил ряд инновационных решений и платформ и продолжает совершенствовать их, формируя динамично развивающуюся финансово-технологическую среду, направленную на удовлетворение различных потребностей человека.

Америя первой в Армении создала экосистемы для МСБ и частных лиц, обеспечив доступ к ряду банковских и небанковских услуг по принципу «одного окна»: Estate.ameriabank.am, Automarket.ameriabank.am, Business.ameriabank.am.

Будучи клиентоориентированной компанией, Америя стремится обеспечить высокое качество обслуживания в современном цифровом мире, предлагая комплексные решения для улучшения качества жизни в надежной и безопасной среде.