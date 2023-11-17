Пятница, 17 Ноября 2023 19:54

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 20 ноября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 частично улицы Силикяна 1, 2; жилые дома 26/4, 26/5, 26/6, 26/10 на улице Бабаджаняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 7 на пр. Багратуняца, жилой дом 41 на улице Арташисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00 улицы Мушакана 2, 4, 10;

11:00-16:00 жилые дома 2, 4, 4/1, 6, 7, 8, 10 на улице Микояна, жилые дома 46, 48, 50 на улице Галшояна, школа N159 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 5-ом Норкском массиве;

11:00-17:00 жилые дома 6/1, 6/2, 6/4, 6/5, 6/6, 12/5 на улице Д. Анахта; жилые дома 24/1, 26/1, 26/2, 26/3 на улице А. Хачатряна и прилегающие территории, жилые дома 73а, 75 на улице Нар-Доса, государственная галерея, жилые дома 25, 25а, 27, 27а на улице Хоренаци, жилой дом 15 на улице Дехатан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Гегаркуникской области:

11։30-12։00 села Шоржа, Зил и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), а также прилегающая воинская часть.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 21 ноября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 подъезды 1, 2 жилого дома 44/4а на улице Арташисяна, жилые дома 44/3, 44/4 на улице Арташисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 11, 13, 15 на 1-ом переулке пр. Багратуняца, АТС N77; частные дома 135/6, 202, 222, 272/10, 243, 247 на улице Норки Айгинерм 61-65 на улице Арменакяна, частный дом 9 на 10-ой улице Норка, ООО “Анаида Асатрян”, здание административного округа “Норк Мараш” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше;

11:00-17:00 частные дома 13-19 на 9-ой улице Айгестана, 56-143 на 11-ой улице и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 46/81 на улице Таиров; частные дома 1-369 в кв. “Норагюх”, улица Арменакяна, жилой дом 27 на улице Амиряна, жилые дома 11, 13, 33, 35, 37 на улице Лео, жилые дома 3, 5/4 на пр. Маштоца, жилые дома 2-10 на улице Пароняна, частные дома 7-20 на тупике Пароняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 3-6 на улице Шахсуваряна, жилые дома 3, 7, 9, 10, 11 на улице Ширванзаде, жилой дом 48/3 на улице Мамиконянца, жилые дома 72/3, 74, 74/2 на улице Заряна, жилые дома 14/10, 14/24 на 41-ой улице Арабкира, 1/8 на 53-ей улице, жилой дом 42/2 на улице Г. Мурадяна, жилые дома 6, 7, 31 на улице Улнеци и прилегающие территории;

в Котайкской области:

10:00-16:00 частично села Верин Птгни, Неркин Птгни, Балаовит и Маяковский;

11:00-14:00 село Нор; села Котайк, Гегашен, Зовк и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 община Канакераван полностью; улицы 2, 3 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), компания “Веолиа Джур”, садоводческая компания “Зовуни” в общине Зовуни; частично село Джрвеж и село Маяковский;

в Гегаркуникской области:

11:00-17:00 село Карчахбюр, ЗАО “Севани Ишхан”, воинская часть и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), станции компаний “Юком”, “Виваселл-МТС”, “Тим Телеком”;

в Араратской области:

10:00-12:00 частично улицы Маркса, Шаумяна в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-13:00 частично улицы Шинарарнери, Шаумяна в городе Джермук;

10:30-12:30 частично села Шатин и Хндзорут;

в Тавушской области:

11։00-12։00 село Берадван, станции сотовых операторов и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:00 села Гош, Овк, Хачардзан, Агавнаванк в общине Дилижан.