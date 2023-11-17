Пятница, 17 Ноября 2023 19:51

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян принял делегацию, возглавляемую председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пией Кауман.

Как сообщает пресс-служба премьера, Пашинян подчеркнул важность проведения сессии ПА ОБСЕ впервые в Ереване, и выразил надежду, что в рамках сессии пройдут эффективные дискуссии и активный диалог.

Пиа Кауман поблагодарила за организацию и проведение сессии ПА ОБСЕ на высоком уровне, добавив, что будут обсуждаться процессы, происходящие на Южном Кавказе и на международной арене.

Собеседники коснулись гуманитарных проблем более 100 тысяч насильственно перемещенных лиц из Нагорного Карабаха в результате политики этнической чистки Азербайджана, а также обсуждены шаги, предпринятые правительством Армении для их преодоления. Была подчеркнута важность поддержки международного сообщества в решении существующих проблем.

Пашинян и Кауман обсудили вопросы, связанные с процессом нормализации армяно- азербайджанских отношений. Подчеркнута важность продолжения мирного процесса на основе принципов, согласованных на трехсторонних встречах, состоявшихся в Брюсселе 14 мая и 15 июля 2023 года.

Состоялся обмен мнениями по региональному миру и стабильности, а также другим вопросам, представляющим взаимный интерес.