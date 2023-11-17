Пятница, 17 Ноября 2023 17:37

АрмИнфо. 17 ноября председатель Национального Собрания РА Ален Симонян принял главу делегации Португалии в ПА ОБСЕ Паулу Кардозу.

"Очень важно то, что в последнее время активизировались контакты между нашими странами на многосторонних площадках. Недавно я имел честь встретиться с моим коллегой Аугусто Сантушем Силвой в рамках Европейской конференции председателей парламентов Совета Европы, проходящей в Дублине, с которым мы обменялись идеями по ситуации в регионе", - сказал спикер, слова которого цитирует пресс-служба НС РА.

Ален Симонян подчеркнул, что Армения приняла мирную повестку и предлагает <дорожную карту> регионального мира, которая является гарантией прочного мира. Стороны обсудили проблемы вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха и позицию международного сообщества относительно событий, предшествовавших переселению. В этом контексте Ален Симонян подчеркнул необходимость введения адекватных санкций против Азербайджана.

На встрече было заявлено, что Азербайджан не согласен участвовать в переговорах при посредничестве западных партнеров, и разрушает мирный процесс.