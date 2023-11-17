Пятница, 17 Ноября 2023 15:49

АрмИнфо.17 ноября Ардшинбанк официально открыл новый филиал «Вардананц», который является специализированным подразделением банка, обслуживающим клиентов малого и среднего бизнеса. Однако здесь могут обслуживаться и физические лица, для которых доступен полный пакет всех современных услуг, предлагаемых Ардшинбанком.

Клиентам филиала «Вардананц» предлагаются наиболее доступные и гибкие кредитные услуги в краткосрочной и долгосрочной перспективе, также доступны различные виды приема платежей, в том числе, цифровые POS-терминалы, обслуживание зарплатных проектов, а также различные типы банковских карт. Внутри филиала установлены банкомат и платежный терминал. Кроме этого, клиенты могут пользоваться услугами онлайн-банкинга, не посещая банк.

По словам директора банка по малому и среднему бизнесу Артура Акопяна, филиал «Вардананц» будет интересен компаниям, которые хотят привлечь финансирование через более гибкие механизмы и под более низкие процентные ставки, более эффективно управлять денежными потоками и инвестировать в рост.

«Ардшинбанк уделяет особое внимание связям с предприятиями малого и среднего бизнеса, для нас это стратегический сегмент и открытие филиала «Вардананц» тому подтверждение. Это, несомненно, улучшает наши позиции на рынке и станет новым импульсом для развития конкурентной среды, как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Банк постоянно расширяет возможности финансирования малого и среднего бизнеса, предлагая предпринимателям множество интересных услуг, финансовые ресурсы для расширения и развития деятельности, краткосрочные и долгосрочные кредиты, адаптированные к требованиям и особенностям МСБ . Конечно, мы развиваем инструменты дистанционного и цифрового обслуживания, например, на днях была запущена онлайн-платформа кредитования малого и среднего бизнеса, но мы также будем рады приветствовать клиентов и предоставлять качественные банковские услуги в наших филиалах», — говорит А. Акопян.

Банк подчеркивает качество и удобство обслуживания. Следует отметить, что в этом же здании расположен Центр кредитования МСБ Банка, который будет оказывать клиентам банка необходимые консультации и поддержку, а также сопровождать их на протяжении всего процесса кредитования.

Руководитель филиала «Вардананц» Эдуард Гудрунц в частности отметил, что кредиты МСБ предоставляются за счет собственных средств банка, а также в рамках международных программ.

«Кредиты предоставляются в драмах, долларах, евро и рублях. Цели очень разные: на пополнение и приобретение основного и оборотного капитала, на погашение кредитной задолженности, в том числе, рефинансирование, а также на развитие бизнеса. Некоторые кредитные услуги разработаны специально для оказания помощи экспортерам и импортерам в решении вопросов текущей ликвидности, таможенного оформления, выполнения налоговых обязательств, а также в вопросах выплат зарплаты сотрудникам. При этом заемщикам предоставляется льготный период до 12 месяцев, а с учетом сезонности бизнеса, банк разрабатывает для клиентов индивидуальный график погашения основной суммы долга».

Филиал «Вардананц» находится в г. Ереван, улица Вардананц 27.

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