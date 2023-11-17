Пятница, 17 Ноября 2023 15:13

АрмИнфо.Европейский инструмент мира - это финансовый инструмент, с помощью которого ЕС поддерживает страны, когда дело доходит до укрепления их устойчивости, их способности укреплять свою стабильность и безопасность. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, касаясь заявления Евросоюза относительно содействия Армении посредством Европейского фонда мира.

Он добавил, что Европейский фонд мира имеет два уровня, и в ряде стран ЕС его использует для финансирования своих миротворческих миссий или миссий по наблюдению или мониторингу. "Это касается и Армении. Так, например, миссия ЕС, которая сейчас находится в

Армении, финансируется через этот фонд. Существует множество способов поддержать безопасность, стабильность и устойчивость страны. Государства-члены заявили, что это еще один способ нашей готовности поддержать Армению, а также способ посмотреть, как мы можем поддержать ее устойчивость через Европейский фонд мира - это начало процесса. Ищем способы - как помочь вам и чем", - сказал он в интервью "Арменпресс". При этом он признал, что пока нет конкретного предложения относительно характера поддержки, поскольку обсуждения только начались.

Касаясь заявления Верховного комиссара ЕС Жозепа Борреля о возможности либерализации визового режима для Армении, Стано напомнил, что Евросоюз очень четко заявил во время встречи на уровне лидеров ЕС в октябре, что хочет найти пути дальнейшего содействия Армении и углубления сотрудничества и одним из таких путей является либерализация визового режима.

"Мы собираемся изучить варианты либерализации визового режима с Арменией. Это означает, что мы начнем процесс, чтобы увидеть, осуществимо ли это, возможно ли это? Визовая либерализация - очень важная вещь, потому что она ощутима и видна людям. Но это также то, с чем должны согласиться все государства-члены. Есть также задачи, которые должна выполнить страна-партнер, в данном случае Армения. Это начало процесса, но это процесс, который, в конечном итоге, если все пойдет хорошо, может принести большую пользу гражданам Армении", - отметил он.

На уточнение, о каких задачах идет речь, Стано пояснил, что есть технические требования по либерализации, среди которых, к слову, требование биометрических паспортов, а также политические. По его словам, под политическими требованиями подразумеваются гарантии со стороны политических кругов страны о недопущении злоупотреблений системой убежища. "Это один из главных приоритетов, когда дело касается визы. Мы не хотим внезапного увеличения числа просителей убежища, необходимо предотвратить злоупотребления безвизовым или либерализированным режимом поездок", - сказал он.

Касаясь критики Евросоюза со стороны Баку после сообщений о поставках французского вооружения Армении, Стано назвал логичным, что каждая страна предпринимает суверенные, независимые шаги для своей защиты.

"Это также означает усиление вооруженных сил и получение военной помощи, откуда бы они ни шли. Каждая страна это делает. Не обязательно называть их. Это похоже на основную доктрину самообороны или защиты. Это право каждой независимой и суверенной страны, и никто не имеет права вмешиваться в него при условии соблюдения всех международных законов и соглашений", - сказал представитель ЕС.

При этом он подчеркнул, что сказанное ЕС в отношении поддержки Армении, не имеет ничего общего с вооружением Армении. "Мы просто хотим увеличить или поддержать способность Армении укреплять свои демократические институты и защищать себя от любых угроз. То есть мы четко заявили, что твердо стоим за независимость, суверенитет и территориальную целостность Армении. Это один из краеугольных камней не только отношений с Арменией, но и всех международных отношений", - добавил Стано.

Еще раз указав на важность уважения суверенитета, независимости и территориальной целостность Армении, представитель ЕС заверил, что если они не будут соблюдаться, будут последствия для тех, кто это нарушит и это очень четкая позиция Брюсселя. "Во- вторых, наша поддержка Армении заключается в том, чтобы помочь укрепить демократические институты, их потенциал, гибкость, а не вооружать. Поэтому любой, кто критикует Евросоюз за то, что мы делаем с Арменией, возможно, должен попытаться дважды подумать и понять, что мы делаем и что мы говорим. То, что мы делаем с Арменией, никоим образом не направлено против кого-либо еще. Евросоюз является очень прозрачным партнером, который предоставляет прозрачную помощь - будь то политическая, экономическая или военная помощь. Так что не стоит беспокоиться, потому что это делается ради Армении, армянского народа, укрепления демократических институтов и укрепления уважения к суверенитету, независимости и территориальной целостности Армении", - заявил европейский чиновник.

На уточнение как угроза МИД Азербайджана была воспринята в институтах ЕС, Стано отметил, что Евросоюз очень прозрачен в вопросах управления отношениями с третьими странами, своими партнерами и его двустороннее сотрудничество не направлено против других.

"Мы не заключаем никаких черных сделок под столом со скрытой целью. Не Евросоюз провоцирует нестабильность. Это не Евросоюз предпринимает односторонние военные шаги. Но то, что мы увидели в случае с Нагорным Карабахом, было односторонним военным шагом, военная операция была начата, несмотря на данные ранее заверения, что вопрос не будет решен военным путем. Поэтому, прежде чем тыкать пальцем в других, некоторым было бы полезно проявить немного самокритики. Но еще раз повторю: нет абсолютно никаких оснований критиковать то, что ЕС говорит или делает для Армении. Это очень прозрачно", - сказал Стано, добавив, что ЕС работает честно и искренне, чтобы обеспечить стабильность в регионе, предотвратить военные действия, односторонние шаги, потому что, считает, что вопросы, проблемы и конфликты лучше всего разрешаются путем переговоров.

Он отметил приверженность ЕС установлению мира между Ереваном и Баку, и в этом контексте напомнил, что совет министров на этой неделе призвал Армению и Азербайджан возобновить переговоры и решить все нерешенные вопросы, чтобы заключить мирный договор. "Было бы идеально, если бы это произошло до конца года. Мы здесь, чтобы поддержать, но принуждать, конечно, мы не можем. ЕС является честным посредником без каких-либо скрытых целей. Наши единственные цели - мир, стабильность и процветание", - заверил он.

На уточнение насколько конструктивными считает ЕС действия Азербайджана по отказу от встреч на европейской площадке, Стано отметил, что роль Брюсселя как посредника не в оценке поведения той или иной стороны, а в том, чтобы помочь в усилиях по поиску решения.

По его словам, несмотря на отмену встреч на высоком уровне, взаимодействие продолжается. "У нас много двусторонних обязательств, как с армянскими, так и с азербайджанскими партнерами, как в Брюсселе, так и в Баку, Ереване. Мы стараемся сделать все возможное, еще раз призываем стороны встретиться как можно скорее, и, думаю, это тоже удалось исправить", - сказал Стано.

Европейский чиновник добавил, что Баку и Ереван обратились к Брюсселю после того, как поняли, что Россия не является честным посредником, когда они поняли, что на Россию особо нельзя положиться, потому что у нее есть своя скрытая повестка. "А в случае с Арменией, Россия по большому счету не выполнила свои обязательства перед ней. Итак, мы здесь, потому что мы честный партнер и сделаем все возможное, потому что наша лучшая или самая сильная мотивация - это наша собственная история. Мы хотим поделиться нашим лучшим опытом с народами Южного Кавказа и всего мира, в регионе к востоку от нас. И мы знаем, что, в конце концов, жертвами становятся только обычные люди, и мы хотим предотвратить это. Итак, мы готовы помогать, советовать и поощрять. Но опять же, мы не можем и не будем никого принуждать", заявил представитель ЕС.

На вопрос, что ЕС планирует сделать для защиты прав насильственно перемещенных граждан Арцаха, кроме финансовой помощи, принимая во внимание тот факт, что и его молчание привело к текущей ситуации, Стано заверил, что Евросоюз не молчал. По его словам, возможно, есть разочарование или критика по поводу того, что ЕС не проделал достаточно работы. Однако, продолжил чиновник, нужно помнить, что Евросоюз не является интервенционистской силой и обладает лишь политическими и дипломатическими инструментами.

"Были публичные заявления, осуждающие односторонние военные действия Азербайджана в Нагорном Карабахе. Я могу вспомнить внеочередную сессию Совбеза ООН, где Верховный представитель ЕС от имени выступил с публичными заявлениями и с резким осуждением. Он выразил наше потрясение внезапным исходом людей из Нагорного Карабаха. Таким образом, ЕС был не только в публичном пространстве, мы делали то же самое и на международных площадках, которые, возможно, не так публичны и заметны широкой публике. Раньше мы делали то же самое на двусторонних встречах", - подчеркнул Стано.

Он заявил, что ЕС очень четко требует, чтобы народ Нагорного Карабаха имел гарантии безопасного возвращения. "Вы знаете, их имущество не может быть конфисковано кем-то другим. Мы также увеличили нашу гуманитарную помощь вынужденно перемещенным лицам. Мы продолжаем требовать международного доступа и международного присутствия в Нагорном Карабахе в рамках этих гарантий для народа", - подытожил представитель ЕС