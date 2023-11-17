Пятница, 17 Ноября 2023 15:11

АрмИнфо. Цель действующей власти - закрыть навсегда вопрос Арцаха. Об этом заявил депутат от блока <Армения> Артур Хачатрян в ходе брифинга 17 ноября, комментируя по просьбе журналистов заявление спикера Парламента Армении о деятельности госинститутов Арцаха.

<Они хорошо понимают, что если население Арцаха будет здесь компактно жить, сохранив политическое представительство , вопрос Арцаха останется в повестке. Поэтому они будут делать все, чтобы этого не произошло, в том числе создавать неблагоприятную среду в Армении для работы госинститутов Арцаха>, - сказал депутат.

Хачтарян подчеркнул, что для нынешних властей оккупация свыше 200 кв.км азербайджанской стороной суверенной территории Армении не является угрозой национальной безопасности, но в деятельности госинститутов Арцаха последние видят риски. <Они к этому нормально относятся. В противном случае предприняли бы какие- нибудь шаги>, - заметил он.

Напомним, что вчера спикер Парламента Ален Симонян в беседе с журналистами отметил, что не видит цели по созданию в Армении институтов управления Нагорного Карабаха, поскольку это станет прямой угрозой безопасности армянского государства.