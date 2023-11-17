Пятница, 17 Ноября 2023 14:15

АрмИнфо. Глава Минобороны РА Сурен Папикян встретился с находящимся с официальным визитом в Ереване министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе.

Как сообщает пресс-служба МО РА, после встречи тет-а-тет министров обороны двух стран состоялась встреча в расширенном составе. Были обсуждены вопросы армяно- грузинского сотрудничества в сфере обороны и региональной безопасности. Стороны также представили друг другу детали проводимых реформ в вооруженных силах двух стран.

По окончании встречи Папикян и Бурчуладзе подписали план двустороннего сотрудничества между министерствами обороны двух стран.

Затем министр обороны Грузии посадил именную ель на территории административного комплекса МО.