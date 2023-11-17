Пятница, 17 Ноября 2023 14:14

АрмИнфо. Число вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха по уточненным данным составило 108 тыс 800 человек, сообщил министр труда и социальных вопросов Нарек Мкртчян.

Так, министр отметил, что на сегодня единовременная помощь на неотложные нужды в размере 100 тыс. драмов для вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха выплачена 104 тыс 200 гражданам (из них 75 725 - совершеннолетние). В течение ближайших дней показатель достигнет 108 800 человек. Сегодняшним решением кабмина власти выделили еще 500 млн драмов для продолжения выплат.

Премьер Никол Пашинян поинтересовался у министра, чем обусловлена разница в показателях, представленных аппаратом правительства по количеству въехавших в РА из НК насильственно перемещенных граждан - 100 632 человек, и тем, что только что озвучил Мкртчян - 108 800 человек (неделей ранее в Службе миграции и гражданства РА корреспонденту АрмИнфо заявили, что число вынужденных переселенцев из Арцаха по уточненным данным составило 105 тыс 577 человек -ред.).

Глава Минтруда и соцворпосов пояснил, что для них исходными являются данные Службы миграции и гражданства. У Службе на учете состоят более 114 тыс человек, данные были отфильтрованы, идентифицированы, но есть и те, по которым еще предстоит принять решение

Нарек Мкртчян сообщил также, что сегодня запущена электронная платформа на получение финсодействия в размере 50 тысяч драмов вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха для покрытия первичных потребительских расходов в ноябре и декабре. Программа была одобрена Кабмином 9 ноября и предполагает оказание доппомощи бенефициарам программы <100 тыс драмов>, за некоторыми исключениями. Бенефициарами не являются лица, временно проживающие в гостиницах или гостевых домах, не находящиеся в Республике Армения и имеющие денежные средства на банковских счетах более 2 млн драмов. Для того, чтобы воспользоваться программой, заявитель должен будет дать письменное согласие на проверку своих счетов, чтобы Центробанк удостоверился, что помощь получают те, у кого на счету менее 2 млн драмов. Электронные заявления на получение финсодействия можно будет направлять посредством запущенной платформы, а средства будут выдаваться безналично. На эти цели из резервного фонда будет выделено около 10 млрд драмов.

Мкртчян напомнил, что насильственно перемещенные граждане получают также 50 тыс драмов на покрытие жилищных расходов (с октября 2023-го до марта 2024 года включительно). Сумма выплачена 99 820 арцахцам. Программа охватывает всех перемещенных граждан, вне зависимости от возраста, за исключением находящихся в спеццентрах, и тех, кто не находятся на территории Армении. При этом владельцы недвижимости в Армении будут получать 10 тыс. драмов на выплату коммунальных услуг. Общие расходы на программу составят 27 млрд. драмов.