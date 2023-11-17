Пятница, 17 Ноября 2023 14:13

АрмИнфо.С логикой процессов, которые предложены международным сообществом, Армения полностью согласна, но этот процесс имеет вторую сторону - позицию Азербайджана, которая может вызвать определенные проблемы. Об этом в ходе брифинга 17 ноября, отвечая на вопросы журналистов, отметил депутат от правящей фракции <Гражданский договор> Геворк Папоян.

Он подчеркнул, что Армения должна продолжить работу в том направлении, в котором и вела, поскольку то, что сегодня удалось достичь <на земле> (документы, позиции партнеров), дает возможность идти по пути заключения мирного договора с Азербайджаном. <Это сложная дипломатическая работа>, - заметил парламентарий.

Папоян заметил, что препятствия, безусловно, есть. Однако в этой связи он подчеркнул, что позиция азербайджанской стороны на данный момент дает основания, чтобы полагать, что, как минимум, внешняя политика и дипломатическая работа Армении до сегодняшнего момента идет в верном направлении.

Относительно ОДКБ, депутат заметил, что Армения ожидает от организации позиции, совпадающей с интересами нашего государства. <Нам крайне важно иметь четкую позицию наших партнеров относительно территориальной целостности, наших границ, в этом случае у нас не будет проблем с нашими партнерами>, - отметил он.

Напомним, что ранее помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен на слушаниях в Комитете по иностранным делам заявил: <Мы четко заявили, что после событий 19 сентября (когда Азербайджан начал военную агрессию против Нагорного Карабах, - Ред.) ничего не будет как обычно с Азербайджаном, пока мы не увидим прогресса на пути к миру. Именно поэтому мы отменили несколько встреч на высоком уровне, осудили действия>. О'Брайен отметил, что Соединенные штаты не будут продолжать приостановление 907-й поправки, которая запрещает прямую помощь Азербайджану, <если не будет достигнут прогресс в азербайджано-армянских мирных переговорах>.

Заявления американского чиновника в Баку уже назвали <односторонними и предвзятыми>, а также <контрпродуктивными, беспочвенными и неприемлемыми>. В азербайджанском МИД заявили, что якобы <односторонний подход США может привести к тому, что США утратят свою роль посредника>. <Важно отметить, что в этих условиях мы не считаем возможным проведение 20 ноября 2023 года в Вашингтоне встречи на уровне министров иностранных дел Азербайджана и Армении>, - говорится в комментарии азербайджанского МИД