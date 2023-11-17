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АрмИнфо. Позорно, что доллары налогоплательщиков США были использованы для финансирования преследований армянских христиан со стороны Азербайджана. Об этом в своем микроблоге в Твиттер написал кандидат в президенты США от республиканцев Вивек Рамасвами.
"Я поражен тем, что ни один кандидат в президенты даже не признал это злодеяние. Блокирование военной помощи Азербайджану - правильный шаг", - добавил он.
Отметим, что американский сенат 16 ноября принял проармянский проект - S. 3000 (IS) - Armenian Protection Act of 2023, лишающий Азербайджан военной поддержки.
Так, сенаторы проголосовали за документ, который не позволяет президенту воспользоваться публичным законом 107-115. Последний позволял президенту обойти 907-ю поправку к "Акту защиты свободы", которая запрещает оказывать помощь Азербайджану.
Акт был внесен в Сенат 29 сентября этого года. Его представил сенатор США Гарри Питерс. В случае, если проект будет принят Палатой представителей и подписан главой государства, президент США не сможет обходить 907-ю поправку и получать финансирование для помощи Азербайджану из бюджетных ассигнований на 2024-2025 годы.
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|Число вынужденных переселенцев из Арцаха по уточненным данным составило 108 тыс 800 человек
|Депутат: Сегодняшняя позиция Азербайджана говорит о том, что, как минимум, внешняя политика и дипломатия Армении идет в верном направлении
|Вивек Рамасвами: Доллары налогоплательщиков США были использованы для финансирования преследований армян со стороны Азербайджана
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|В США приняли Акт, запрещающий военную помощь Азербайджану
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|В Ереване пройдет международная научная конференция, посвященная Уильяму Сарояну
|Сбежавшая от насилия уроженка Ингушетии в Армении: СК представил детали
|Самолет FlyOne Armenia, совершивший вынужденную посадку в Тбилиси, вернулся в Ереван
|Дипломат: Без уважения прав человека и демократических ценностей безопасность Европы не может быть всеобъемлющей
|Азербайджан отказался от встречи с Арменией в Вашингтоне
|Спикер НС: Страны ОДКБ даже не дают политической оценки факту оккупации Азербайджаном части территории Армении
|В Ереване открылась биотехнологическая лаборатория B-On
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|Самым лучшим направлением обеспечения безопасности Армении является ее демократичность - спикер НС
|Американист: Администрация Байдена не имеет инструментов для оказания давления на Азербайджан или предоставления безопасности Армении
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|При Омбудсмене Армении формируется Совет по защите прав представителей национальных меньшинств
|Следующее заседание диалога Армения-ЕС по вопросам политики и безопасности состоится в Ереване в 2024 году
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