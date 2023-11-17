Пятница, 17 Ноября 2023 13:33

АрмИнфо. Позорно, что доллары налогоплательщиков США были использованы для финансирования преследований армянских христиан со стороны Азербайджана. Об этом в своем микроблоге в Твиттер написал кандидат в президенты США от республиканцев Вивек Рамасвами.

"Я поражен тем, что ни один кандидат в президенты даже не признал это злодеяние. Блокирование военной помощи Азербайджану - правильный шаг", - добавил он.

Отметим, что американский сенат 16 ноября принял проармянский проект - S. 3000 (IS) - Armenian Protection Act of 2023, лишающий Азербайджан военной поддержки.

Так, сенаторы проголосовали за документ, который не позволяет президенту воспользоваться публичным законом 107-115. Последний позволял президенту обойти 907-ю поправку к "Акту защиты свободы", которая запрещает оказывать помощь Азербайджану.

Акт был внесен в Сенат 29 сентября этого года. Его представил сенатор США Гарри Питерс. В случае, если проект будет принят Палатой представителей и подписан главой государства, президент США не сможет обходить 907-ю поправку и получать финансирование для помощи Азербайджану из бюджетных ассигнований на 2024-2025 годы.