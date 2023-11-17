Пятница, 17 Ноября 2023 12:54

АрмИнфо. Состояние одного из трех пострадавших в результате взрыва на химическом факультете ЕГУ оценивается как крайне тяжелое. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения РА.

Согласно источнику, пациент находится в реанимационном отделении. Состояние другого пострадавшего оценивается как средней тяжести, а третьего - удовлетворительное.

Министерство внутренних дел РА, в свою очередь, сообщило, что взрыв произошел в подвале площадью в 100 кв.м. Комната предназначалась для насосной станции и служила сотрудникам озеленительной службы в качестве гардеробной. В соседней комнате, где находился склад химических веществ, пожара не было. <Химики осмотрели место инцидента, опасных газов в воздухе не обнаружено>, - отметили в ведомстве.

Версию о детонации химических препаратов отверг и декан химического факультета ЕГУ Тариел Дочикян. В беседе с журналистами он отметил, что в комнате, в которой произошел взрыв, не хранилось химических веществ. Он отметил, что речь идет о подвальном помещении, где сотрудники хранили свои инструменты и одежду. "Если бы взорвались химические вещества, то никто бы не выжил. В данном случае у пострадавших есть ожоги, отравление дымом, но отравления химическими веществами нет ", - заявил он.

Отметим, что в тушении пожара, вспыхнувшего вслед за взрывом, принимали участие шесть боевых расчетов. Пожар был потушен в 10.23 по местному времени.