Пятница, 17 Ноября 2023 11:52

АрмИнфо. Версия о возможности взрыва на химическом факультете ЕГУ от детонации химических препаратов не соответствует действительности. Об этом 17 ноября журналистам заявила пресс-секретарь вуза Кнар Мисакян.

По ее словам, в результате проведенных обследований выяснилось, что все препараты находятся на месте и не пострадали. По предварительным данным, причиной взрыва стали проблемы с электричеством. Погибший и пострадавшие от взрыва являются сотрудниками университета, студентов среди них нет. Занятия в вузе остановлены лишь на химическом факультете.

Ранее сегодня сообщалось, что в результате взрыва, погиб 1 и пострадали трое сотрудников ЕГУ.