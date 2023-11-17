Пятница, 17 Ноября 2023 11:27

АрмИнфо.Армения благодаря своей принципиальной и последовательной позиции о невозможности нахождения Арцаха в составе Азербайджана, добилась того, что в ноябре 1997 года сопредседатели МГ ОБСЕ представили конфликтующим сторонам поэтапный вариант урегулирования, который должен был подписать также Нагорный Карабах, причем в равном статусе с Азербайджаном и Арменией. Об этом на своей странице в Фейсбук написал зампред Армянского национального конгресса первого президента Армении Левона Тер- Петросяна Левон Зурабян.

Так, реагируя на заявления, сделанные премьером Николом Пашиняном на заседании парламента 16 ноября, политик констатировал, что глава армянского кабмина говоря о потере Арцаха и угрозе независимости Армении, сделал еще одно удивительное заявление.

Он напомнил, что Пашинян вчера заявил что то, что Армения хотела в отношении Нагорного Карабаха, было уже невозможно, по крайней мере, после саммита ОБСЕ в декабре 1996 года в Лиссабоне. По его заверению, цель участников Лиссабонской встречи была не допустить создания государства в Армении и использовать карабахский вопрос как рычаг для предотвращения развития армянской государственности, не допускать решения карабахского вопроса ни при каком сценарии до тех пор, пока таким образом не будет возможно решить вопрос прекращения существования Армении. По заверению армянского премьера, по крайней мере, с 1996 года карабахского вопроса больше не существовало, существовал вопрос РА, и события 27 октября 1998, 1999, 2020, 2023 годов следует рассматривать именно в этом контексте.

"Нынешний лидер Армении, сегодня цинично заявляет, что мы потеряли Арцах, а существование и независимость Армении поставлены под сомнение с 1996 года.

И об этом говорит лидер, который провалил переговоры по урегулированию карабахского конфликта в 2018-2020 годах; втянул нас в неравную 44-дневную войну с Азербайджаном и совершенно не смог управлять военными усилиями Армении в этой войне; в одностороннем порядке признал Нагорный Карабах частью Азербайджана, чем фактически пригласил Азербайджан на этническую чистку арцахских армян с явными элементами геноцида.

Кроме того, после 44-дневной войны 2020 года он сдал многие позиции вначале без боя, затем разгромил строительство оборонительных сооружений на границах и способствовал захвату многих позиций стратегического значения на территории Армении Азербайджаном в сентябре 2022 года.

Более того, ради заключения мира с Азербайджаном принесен в жертву Арцах, но этот мир он так и не получил, тем самым, по сути, поставил под вопрос территориальную целостность и суверенитет Республики Армения", - констатировал Зурабян.

На самом деле, по словам политика, в 1996 году Армения была настолько сильна, что, выступая против великих держав, в том числе США, России и Франции, единолично наложила вето на нежелательный для себя вариант урегулирования карабахского конфликта, не заплатив за это никакой дипломатической цены.

"Уже один этот факт доказывает, что в то время Армения находилась на пике своей независимости и могущества.

Армения благодаря своей принципиальной и последовательной позиции о невозможности нахождения Арцаха в составе Азербайджана, добилась того, что в ноябре 1997 года сопредседатели МГ ОБСЕ представили конфликтующим сторонам поэтапный вариант урегулирования, который должен был подписать также Нагорный Карабах, причем в равном статусе с Азербайджаном и Арменией. Более того, решение не предусматривало никакой отсылки к территориальной целостности Азербайджана", - напомнил Зурабян.

По его словам, мир признал фактическую независимость Нагорного Карабаха, а также контроль Армении над территориями, соединяющими Армению и Арцах, требуя лишь возвращения Азербайджану территорий за пределами Нагорного Карабаха.

"Подобный документ сопредседатели МГ ОБСЕ положили на стол Николу Пашиняну в 2019-2020 годах, но он категорически отказался даже обсуждать этот документ, втянув нас в разрушительную войну.

Сопоставив все факты, можем вновь констатировать, что Пашинян сегодня занят оправданием своей вины и ответственности за потерю Арцаха и создание угрозы независимости Армении. Если для этого потребуется фальсифицировать историческую правду, Никол Пашинян не будет колебаться ни секунды, поскольку ради собственного спасения он готов пожертвовать всеми национальными ценностями, включая героические победы предыдущих поколений", - заявил Зурабян