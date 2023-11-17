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АрмИнфо. В подвальном помещении первого корпуса Ереванского государственного университета возник пожар, который был локализован и потушен. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь ЕГУ Кнар Мисакян.
Согласно ее записи, в настоящее время на месте инцидента работают экстренные службы. Позже ЕГУ предоставит дополнительную информацию.
В свою очередь, пресс-служба МВД сообщила, что пожар возник в результате взрыва. На месте работают спасатели.
Как передает пресс-служба Министерства здравоохранения РА, по предварительной информации, погиб один человек, еще трое госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь
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|Пашинян в прямом эфире ответит на видеовопросы граждан РА и соотечественников из Диаспоры
|Ереван и Брюссель обсудили перспективы сотрудничество Армении с Европейским агентством пограничной и береговой охраны
|Крах архитектуры европейской безопасности диктуют необходимость пересмотра Евросоюзом позиционирования себя - Мирзоян
|При Омбудсмене Армении формируется Совет по защите прав представителей национальных меньшинств
|Следующее заседание диалога Армения-ЕС по вопросам политики и безопасности состоится в Ереване в 2024 году
|Госдеп: Соединенные Штаты и Евросоюз хотят сближения Армении с трансатлантическими союзниками
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|МИД РФ: советы Запада мешают Армении завершить работу по разблокированию коммуникаций в Закавказье
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Пашинян пояснил смысл <Перекрестка мира>
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|Армения не меняет систему безопасности, лишь дает время и себе и ОДКБ подумать над дальнейшими действиями: Пашинян
|Армения больше никогда не будет приобретать использованное вооружение - депутат
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|Проект реконструкции района Конд вступил в этап практической реализации - Авинян
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|Мгер Маргарян сдал на хранение ратификационную грамоту Армении о Римском статуте МУС
|Отказ Армении от участия в саммите ОДКБ ставит под новый удар безопасность государства - экс- министр обороны
|Полковник резервных сил Армии обороны Арцаха Норайр Асланян около пяти месяцев незаконно содержится в заключении - защита
|Глава МИД Грузии о поставках вооружения Армении: Любая страна имеет право иметь силы обороны
|Насильственное перемещение жителей Нагорного Карабаха в Армению за столь короткий период времени оказалось неожиданным - министр
|Секретарь Совбеза Армении высказался по поводу отношений с Ираном, ОДКБ и Азербайджаном
|По итогам первого заседания стратегического диалога Армения-Великобритания в Лондоне принято совместное заявление
|Глава МИД Армении провел ряд встреч в Лондоне
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|Глава МИД САР: Сирия готова защищать интересы Армении в тех международных организациях, членом которых республика не является
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