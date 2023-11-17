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 Пятница, 17 Ноября 2023 11:26
Александр Аванесов

Взрыв в ЕГУ: один погибший и трое пострадавших

Взрыв в ЕГУ: один погибший и трое пострадавших

АрмИнфо. В подвальном помещении первого корпуса Ереванского государственного университета возник пожар, который был локализован и потушен. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь ЕГУ Кнар Мисакян.

Согласно ее записи, в настоящее время на месте инцидента работают экстренные службы. Позже ЕГУ предоставит дополнительную информацию.

В свою очередь, пресс-служба МВД сообщила, что пожар возник в результате взрыва. На месте работают спасатели.

Как передает пресс-служба Министерства здравоохранения РА, по предварительной информации, погиб один человек, еще трое госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь

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