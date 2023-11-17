Пятница, 17 Ноября 2023 10:50

АрмИнфо.16 ноября 2023 года Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял члена Политического бюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, секретаря партийного комитета Синьцзян-Уйгурского автономного района Ма Синжуйя.

Гость передал главе Туркменистана и Национальному Лидеру туркменского народа, Председателю Халк Маслахаты Туркменистана приветствия от имени Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина и Премьера Государственного Совета КНР Ли Цяна, отметивших особое значение, придаваемое расширению многопланового партнёрства с нашей страной.

Глава государства передал ответные наилучшие пожелания высшему руководству КНР, выразив уверенность, что нынешний визит внесёт вклад в расширение туркмено-китайских отношений и налаживание эффективного сотрудничества с Синьцзян-Уйгурским автономным районом.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что двусторонние связи носят стратегический характер и в настоящее время успешно развиваются по различным направлениям.

Как отмечалось, благоприятные условия для развития межгосударственного диалога создают высокий уровень доверия и дружбы, сложившийся между главами двух государств, а также близость взглядов обеих стран по актуальным вопросам международной повестки.

В этом году состоялись два визита Президента Туркменистана в Китай, а недавно Председатель Халк Маслахаты Туркменистана посетил с рабочим визитом Пекин, где принял участие в Третьем форуме высокого уровня «Один пояс, один путь».

По общему мнению, достигнутые по итогам этих визитов важные соглашения, определившие перспективные направления совместной работы, подписанный солидный пакет документов будут способствовать дальнейшему развитию конструктивных отношений.

Сегодня Туркменистан и Китай успешно сотрудничают как на двусторонней, так и многосторонней основе. Большое значение придаётся межгосударственному диалогу в формате «Центральная Азия-Китай».

Наряду с этим отмечалось, что Туркменистан принимает активное участие в возрождении Великого Шелкового пути, предпринимая конкретные шаги в данном направлении. В соответствии с инициативой, озвученной Президентом Туркменистана на первом Саммите глав государств формата «Центральная Азия–Китай», в эти дни в г.Мары проводится Форум молодёжи стран Центральной Азии и Китая под глубоко символичным названием «Новая эпоха Великого Шёлкового пути».

М.Синжуй отметил, что активно развиваются отношения между парламентами и партиями, на регулярной основе организуются визиты представителей политических партий двух стран.

Сферы науки, образования, культуры и искусства стали действенным инструментом, сближающим народы двух стран. В данном контексте констатировано, что растет число изучающих китайский язык в средних школах и вузах Туркменистана, а многие студенты из нашей страны обучаются в Китае.

По общему мнению, новый импульс активизации традиционных гуманитарных связей призвано придать состоявшееся на днях подписание Соглашений о сотрудничестве в области обеспечения преподавателями китайского языка между Центром преподавания китайского языка и сотрудничества (КНР) и вузами Туркменистана – Туркменским государственным университетом имени Махтумкули, Международным университетом гуманитарных наук и развития и Туркменским национальным институтом мировых языков имени Довлетмаммета Азади.