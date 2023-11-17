Пятница, 17 Ноября 2023 10:22

АрмИнфо. 16 ноября Защитник прав человека Армении Анаит Манасян приняла специального докладчика ООН по вопросам установления истины, отправления правосудия и возмещения ущерба Фабиану Сальвиоли.

Как передает пресс-служба аппарата омбудсмена, Анаит Манасян представила направления и приоритеты деятельности Защитника прав человека. Она подчеркнула важность работы, проводимой в рамках борьбы с языком ненависти, атмосферой нетерпимости и дискриминации. Защитник прав человека отметила, что данные явления широко распространены как во всем мире, так и в Армении, что недопустимо. Особую тревогу вызывает использование языка вражды в академическом сообществе, политиками и общественными деятелями, а также в средствах массовой информации. Омбудсмен особо подчеркнула, что любые проявления языка ненависти должны быть исключены из публичных выступлений.

Анаит Манасян представила вопросы, связанные с защитой прав вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха. Она особо коснулась проведенных ею лично и сотрудниками аппарата оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых была получена информация о смертях, пытках, неуважении к телам, нанесении увечий и жестоком обращении с гражданскими лицами в результате азербайджанской агрессии. В ходе встречи были также обсуждены вопросы, связанные с состоянием защиты прав человека в Вооруженных силах.

Фабиану Сальвиоли поблагодарил за прием, подчеркнув важность деятельности института омбудсмена по укреплению системы защиты прав человека.