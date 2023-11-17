Пятница, 17 Ноября 2023 10:19

АрмИнфо. Франция призвала Израиль прекратить давление на армян Иерусалима на фоне ситуации вокруг поместья "Коровий сад".

Так, в сообщении консульства Франции в Иерусалиме в Твиттер, в частности, говорится: "Франция с большой озабоченностью следит за продолжающейся напряженностью в армянском квартале Старого города Иерусалима, где израильские поселенцы оказывают жестокое давление на жителей. Они должны быть прекращены без промедления".

В свою очередь глава канцелярии Армянского Патриархата Иерусалима Аган Гогчян на своей странице в Facebook написал, что Патриархия находится под самой большой экзистенциальной угрозой за свою 16-вековую историю, и экзистенциально- территориальная угроза распространяется на все христианские общины Иерусалима.

В этом ключе он напомнил, что Армянский Патриархат недавно расторг договор, "запятнанный ложным представительством, неправомерным влиянием и незаконными выгодами".

"Вместо того, чтобы дать законный ответ на расторжение, застройщики пытаются вести строительные работы в поместье "Коровий сад". Они полностью игнорируют законную позицию Патриархии в этом вопросе, выбрав вместо этого тактику провокации и агрессии, в том числе уничтожение собственности посредством наемных вооруженных провокаторов. Удаление асфальта в последние дни на территории Армянского квартала Иерусалима было осуществлено без разрешения мэрии Иерусалима, застройщика и полиции. Несмотря на это обстоятельство, полиция требует от всех членов армянской общины покинуть территорию",

- написал Гогчян.

В этой связи он призвал все христианские общины Иерусалима поддержать Армянский Патриархат в эти беспрецедентные времена, поскольку это еще один очевидный шаг, ставящий под угрозу присутствие христиан в Иерусалиме и на Святой Земле.

Отметим, что Армянский Патриархат сдал в аренду израильской компании на 99 лет часть армянского квартала старого города Иерусалима. Армянская община Иерусалима выступила против данной сделки, организовав несколько акций протеста.

1 ноября текущего года глава канцелярии Иерусалимского Патриархата отец Аган Гогчян сообщил, что Армянский Патриархат Иерусалима направил письмо компании Xana Gardens Ltd, в котором сообщает, что расторгает договор от 8 июля 2021 года относительно поместья "Коровий сад" в Армянском квартале Старого города в Иерусалиме.

"Коровий сад" расположен на исторической горе Сион, в юго-западном углу Армянского квартала Иерусалима. Еще в ноябре 2021 года Высший духовный совет при Первопрестольном Эчмиадзине обсудил вопрос аренды поместья "Коровий сад" Иерусалимского Армянского Патриархата и призвал отменить это решение.