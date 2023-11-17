Пятница, 17 Ноября 2023 10:18

АрмИнфо.США продолжат поддерживать мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией. Об этом заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер, отвечая на вопрос об отказе азербайджанской стороны от встречи в США.

"Мы продолжим поддерживать мирные переговоры для решения проблем между Арменией и Азербайджаном. Будь то здесь или где-то еще, мы призываем обе стороны принять участие в этих переговорах. Это останется нашей политикой", - отметил Миллер. При этом он ушел от ответа на вопрос, о каких встречах на высоком уровне идет речь, которые были приостановлены в отношениях с Азербайджаном.