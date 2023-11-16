Четверг, 16 Ноября 2023 21:19

АрмИнфо.Посол Франции в Армении Оливье Декотиньи опубликовал фотографии с границы с Нахиджеваном. <На склоне горы Тежкар, которая является стратегическим пунктом территории Армении, на границе с Азербайджаном (Нахиджеван)>, - написал он в своем микроблоге в Х (бывший Twitter).

<Франция особенно бдительна в отношении территориальной целостности Армении и соблюдения границ 1991 года, о чем еще раз упоминалось в Пражском заявлении>, - добавил глава французской дипмиссии в Армении.