Четверг, 16 Ноября 2023 19:40

АрмИнфо.Американский сенат принял проармянский проект - S. 3000 (IS) - Armenian Protection Act of 2023, лишающий Азербайджан военной поддержки.

Так, сенаторы проголосовали за документ, который не позволяет президенту воспользоваться публичным законом 107-115. Последний позволял президенту обойти 907-ю поправку к <Акту защиты свободы>, которая запрещает оказывать помощь Азербайджану.

Акт был внесен в Сенат 29 сентября этого года. Его представил сенатор США Гарри Питерсом (демократ от Мичигана). Акт был прочитан дважды и передан в комитет по международным отношениям.

В случае, если проект будет принят Палатой представителей и подписан главой государства, президент США не сможет обходить 907-ю поправку и получать финансирование для помощи Азербайджану из бюджетных ассигнований на 2024-2025 годы.

В октябре 1992 года конгресс США принял закон под названием <Акт в защиту свободы>, регулирующий оказание государственной помощи бывшим советским республикам. Согласно 907-й поправке этого закона, правительству США запрещалось оказывать помощь официальным структурам Азербайджана. Действие 907-й поправки приостанавливалось президентом США, начиная с 2002 года (после событий 11 сентября 2001 года) на ежегодной основе, в соответствии с полномочиями, которыми Конгресс наделил его в 2001 году.

Накануне сообщалось, что помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен на слушаниях в Комитете по иностранным делам заявил: <Мы четко заявили, что после событий 19 сентября (когда Азербайджан начал военную агрессию против Нагорного Карабах, - Ред.) ничего не будет как обычно с Азербайджаном, пока мы не увидим прогресса на пути к миру. Именно поэтому мы отменили несколько встреч на высоком уровне, осудили действия>. О'Брайен отметил, что Соединенные штаты не будут продолжать приостановление 907-й поправки, которая запрещает прямую помощь Азербайджану, <если не будет достигнут прогресс в азербайджано-армянских мирных переговорах>.

Заявления американского чиновника в Баку уже назвали <односторонними и предвзятыми>, а также <контрпродуктивными, беспочвенными и неприемлемыми>. В азербайджанском МИД заявили, что якобы <односторонний подход США может привести к тому, что США утратят свою роль посредника>. <Важно отметить, что в этих условиях мы не считаем возможным проведение 20 ноября 2023 года в Вашингтоне встречи на уровне министров иностранных дел Азербайджана и Армении>, - говорится в комментарии МИД АР.