Четверг, 16 Ноября 2023 17:54

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 17 ноября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 11, 11а на пр. Багратуняца, жилой дом 18 на улице Чехова, жилые дома 11, 13 на улице Ехбайрутян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома на улице Кашегорцнери и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00 улицы Мушакана 4, 8;

11:00-17:00 , жилые дома 27 на улице Амиряна, 29, 31, 33, 35 на улице Абовяна, 22, 24 на улице Исаакяна, жилые дома 9, 11 на улице Корюна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 41/1 на улице Мамиконянца, жилые дома 5, 7, 7а, 9 на улице Адонца, жилые дома 1, 2 на улице Толбухина, школа N77, жилые дома 59/6, 59/7, 61 на пр. Комитаса, жилые дома 3, 5, 7, 9 на улице Шахсуваряна, жилые дома 5, 14 на 1-ом тупике пр. Баграмяна, жилые дома 4 на улице Саряна, 36 на улице Московяна и прилегающие территории, жилые дома 6, 8, 10, 12 на 2-ом переулке Башинджагяна, жилой дом 6/5 в 3-ем квартале Давташена, территория, прилегающая к проспекту Исакова, частные дома 5-118 на улице Ареставорнери, 1, 3 на улице Грохнери, частные дома 12, 16 на улице Кори и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10:00-13:00 частично село Арарат;

10:30-12:30 частично улицы Гая, Голецяна, жилой дом 36 на улице Шаумяна в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:30 частично село Гладзор;

в Котайкской области:

11։00-15:00 улицы Маисяна, Пахлавуняц, Мгера Мкртчяна, Сараланджа, Чаренца, полиция, школа, детский сад, гостиница “Воску ашхар”, ООО “София Аракелян”, дома отдыха ‘Микаэль Варданян”, “Брюсов”, “Адомас”, “Кусастан-Айастан” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Цахкадзор;

11։00-16:00 частично село Ариндж, частично община Зовуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улицы Зовуни 4, 8, 9, 10, 11, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 38;воиснкая часть СНБ, МЧС;

13։00-15:00 община Фантан, садоводческая компания “Арчадзор”, газозаправочные станции ‘Кар-Кор”, “А. Харатян”, компания “Аэронавигация”, станции операторов “Юком”, “Тим Телеком”, “Виваселл-МТС” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Гегаркуникской области:

11։00-17։00 село Карчахбюр, ЗАО “Севани Ишхан”, воинская часть и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), станции операторов “Юком”, “Тим Телеком”, “Виваселл-МТС”.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 20 ноября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 частично улицы Силикяна 1, 2; жилые дома 26/4, 26/5, 26/6, 26/10 на улице Бабаджаняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 7 на пр. Багратуняца, жилой дом 41 на улице Арташисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00 улицы Мушакана 2, 4, 10;

11:00-16:00 жилые дома 2, 4, 4/1, 6, 7, 8, 10 на улице Микояна, жилые дома 46, 48, 50 на улице Галшояна, школа N159 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 5-ом Норкском массиве;

11:00-17:00 жилые дома 6/1, 6/2, 6/4, 6/5, 6/6, 12/5 на улице Д. Анахта; жилые дома 24/1, 26/1, 26/2, 26/3 на улице А. Хачатряна и прилегающие территории, жилые дома 73а, 75 на улице Нар-Доса, государственная галерея, жилые дома 25, 25а, 27, 27а на улице Хоренаци, жилой дом 15 на улице Дехатан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Гегаркуникской области:

11։30-12։00 села Шоржа, Зил и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), а также прилегающая воинская часть.