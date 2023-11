Четверг, 16 Ноября 2023 17:05

АрмИнфо. В Национальной академии наук Армении (НАН) состоится международная научная конференция на тему <Уильям Сароян и искусство>.

Как сообщает пресс-служба НАН, мероприятие организовано Институтом искусств Нацакадемии наук Армении и Фондом <Уильям Сароян> (Сан-Франциско, США). В работе конференции примут участие известные ученые из Армении, США, России, Великобритании, Исландии, Сербии, заслуженные деятели искусства, культуры, литературы и молодые исследователи. В ходе конференции будут представлены более трех десятков научных докладов, посвященных литературному наследию Уильяма Сарояна.

В онлайн-режиме проследить за конференцией, которая состоится 17 ноября, в 11:00, можно по следующей ссылке: https://meet.asnet.am/b/n2w-3ty-r9d .

Отметим, что Уильям Сароян известный американский прозаик и драматург армянского происхождения, родился 31 августа 1908 года в городе Фресно (штат Калифорния). Признание пришло к нему после первого же сборника рассказов "Отважный молодой человек на летающей трапеции" (The Daring Young Man on the Flying Trapeze, 1934).

Уильям Сароян написал более полутора тысяч рассказов, двенадцать пьес и около десяти романов. Одним из лучших его произведений считается повесть <Человеческая комедия> (The Human Comedy, 1942), частично автобиографическая. Известны также романы "Приключения Весли Джексона" (Adventures of Wesley Jackson, 1946) и "Мама, я тебя люблю" (Mama I Love You, 1956) и другие. В 1940 году вышел в свет сборник рассказов"Меня зовут Арам" (My Name Is Aram), в 1944-ом "Дорогой малыш" (Dear Baby). Сароян был удостоен Пулитцеровской премии за лучшую драму (<Лучшие годы вашей жизни>), от которой отказался, а также <Оскара> за лучший литературный первоисточник (<Человеческая комедия>).

Умер Сароян 18 мая 1981 года в его родном городе Фресно, где и был похоронен, но, выполняя волю писателя, оставленное в завещании, часть его сердца захоронили в Армении, у подножья Арарата, недалеко от которого находится озеро Ван, а там дальше - город Битлис - родина его родителей.