Четверг, 16 Ноября 2023 17:00

АрмИнфо. Уроженка Ингушетии Фатима Зурабова, сбежавшая от домашнего насилия, была обнаружена и допрошена сотрудниками полиции Армении. Последним поручено обеспечить безопасность Зурабовой. Об этом сообщает пресс-секретарь Следственного комитета РА Гор Абраамян на своей странице в соцсети.

По его словам, 10 ноября в полицию аэропорта <Звартноц> поступило сообщение от гражданина о том, что 8 ноября 2023 г. около 15:30 племянница его друга - Фатима Зурабова, прибыла в Ереван рейсом из Минеральных Вод и по сей день не выходила на связь с родственниками.

11 ноября 2023 по факту было возбуждено уголовное дело (на тот момент на основании пропажи без вести), в рамках которого в следственном отделе Канакер-Зейтун проводится предварительное следствие. 14 ноября Фатима Зурабова была обнаружена сотрудниками отдела Канакер-Зейтуна полиции МВД РА и представлена в орган, осуществляющий производство.

<Она была допрошена в качестве свидетеля и дала показания о том, что регулярно подвергалась насилию в Республике Ингушетия>, - отметил Абрамян.

Зурабова рассказала, что в сети Интернет нашла действующую в Армении организацию, которая занимается жертвами семейного насилия, связалась с сотрудником этой организации, который, ознакомившись с ее историей, купил ей билет в Армению, после чего 8 ноября этого года она прибыла в Армению. В РА она поселилась в городе Аштарак, в арендованном организацией месте.

<Она подчеркнула, что в Армении она не подвергалась насилию, ей не был причинен вред. Она заявила, что знает, что ее дяди находятся в РА, последние встречались с ней. Она отметила, что не желает возвращаться в Ингушетию из-за угроз>, - написал Абрамян.

Полицейским поручено обеспечить ее безопасность. Как отметил представитель следственного органа, Зурабова не задержана, а во время нахождения в СК не встречалась с и не контактировала с родственниками.

Предварительное следствие продолжается. Ранее сообщалось, что в Армении по заявлению родственников задержали 21-летнюю уроженку Ингушетии Фатиму Зурабову, которая сбежала от семьи из-за домашнего насилия. Об этом, согласно <Кавказ.Реалии>, сообщила 15 ноября журналистам руководитель движения в поддержку женщин в опасности <Марем> Светлана Анохина. Отмечалось, что армянские правозащитники подали срочную жалобу в ЕСПЧ, чтобы не допустить экстрадиции Зурабовой в Россию. <У Фатимы Зурабовой отобрали телефон и в участке закрыли с приехавшим за ней дядей и его другом, которые угрозами требовали от девушки вернуться домой. Задержанная объяснила силовикам, что приехала в Армению как жертва домашнего насилия и попросила о помощи, но ей ответили, что ничем не могут помочь, отмечало СМИ.